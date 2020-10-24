Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a Kovid-19 teşhisi konuldu
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.
İstanbul
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
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Akpolat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli komşularım, aldığımız tüm önlemlere rağmen virüsle ben de tanıştım. Son yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi, ailemle birlikte karantinadayız. En kısa zamanda bunu aşıp yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.