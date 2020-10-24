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Türkiye, Koronavirüs

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a Kovid-19 teşhisi konuldu

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Kenan Irtak   | 24.10.2020
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a Kovid-19 teşhisi konuldu

İstanbul

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.


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Akpolat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli komşularım, aldığımız tüm önlemlere rağmen virüsle ben de tanıştım. Son yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi, ailemle birlikte karantinadayız. En kısa zamanda bunu aşıp yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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