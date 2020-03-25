Bakan Pakdemirli'den gıda işletmelerine 'hasta personel çalıştırmayın' uyarısı
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Kovid-19 ile mücadele kapsamında gıda işletmelerine, hasta personel çalıştırılmaması ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.
Ankara
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter'dan gıda işletmelerinin Kovid-19'a karşı alacağı tedbirlere ilişkin video paylaştı.
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Gıda işletmesi sahibi vatandaşlarıma hatırlatmak istiyorum; HASTA PERSONEL ÇALIŞTIRMAYIN ve personelinizin kişisel hijyen kurallarına uymasını sağlayın.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) March 25, 2020
İşletmeleriniz için alabileceğiniz diğer tedbirleri de hazırladığımız videodan izleyebilirsiniz. pic.twitter.com/b3yXGPbCE3
Bakan Pakdemirli, paylaşımında "Gıda işletmesi sahibi vatandaşlarıma hatırlatmak istiyorum; hasta personel çalıştırmayın ve personelinizin kişisel hijyen kurallarına uymasını sağlayın." ifadesini kullandı.
Videoda da çöplerin gıda bulunan ortamlardan uzak tutulması, çalışma ortamlarında daha sık dezenfeksiyon yapılması, ambalajsız gıdalara temasın azaltılması ve çalışma ortamlarının havanlandırılması konularına işaret edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.