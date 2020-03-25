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Koronavirüs

Bakan Pakdemirli'den gıda işletmelerine 'hasta personel çalıştırmayın' uyarısı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Kovid-19 ile mücadele kapsamında gıda işletmelerine, hasta personel çalıştırılmaması ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Enes Duran   | 25.03.2020
Bakan Pakdemirli'den gıda işletmelerine 'hasta personel çalıştırmayın' uyarısı

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter'dan gıda işletmelerinin Kovid-19'a karşı alacağı tedbirlere ilişkin video paylaştı. 


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Bakan Pakdemirli, paylaşımında "Gıda işletmesi sahibi vatandaşlarıma hatırlatmak istiyorum; hasta personel çalıştırmayın ve personelinizin kişisel hijyen kurallarına uymasını sağlayın." ifadesini kullandı.

Videoda da çöplerin gıda bulunan ortamlardan uzak tutulması, çalışma ortamlarında daha sık dezenfeksiyon yapılması, ambalajsız gıdalara temasın azaltılması ve çalışma ortamlarının havanlandırılması konularına işaret edildi.

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