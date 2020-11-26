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Sağlık, Koronavirüs

Bakan Koca'dan 'aşı geliştirme çalışmaları yarışında biz de varız' paylaşımı

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulamasının bugün başladığını belirterek, "Umutluyuz" mesajı verdi.

Hamdi Çelikbaş   | 26.11.2020
Bakan Koca'dan 'aşı geliştirme çalışmaları yarışında biz de varız' paylaşımı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19'a karşı aşı geliştirme çalışmaları yarışında biz de varız." ifadelerini kullanarak, şunları kaydetti:

"Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) desteği ile Erciyes Üniversitesinde geliştirilen Kovid-19 aşı çalışmaları planlanan takvime uygun olarak devam ediyor. Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı. Umutluyuz."


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