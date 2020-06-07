Euro
7.63
Dolar
6.77
BIST 100
110,413.20
Altın
1,684.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Koronavirüs

Bakan Koca'dan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara seyahat uyarısı

Sağlık Bakanı Koca, seyahat izin belgesi alarak bir başka şehre gidecek 65 yaş ve üzeri vatandaşlara, otobüse binip ve inerken kalabalığa karışmamaları gerektiği uyarısında bulundu.

Sefa Şahin   | 07.06.2020
Bakan Koca'dan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara seyahat uyarısı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, seyahat izin belgesi alarak bir başka şehre gidecek 65 yaş ve üzeri vatandaşlara, otobüse binip ve inerken kalabalığa karışmamaları gerektiği uyarısında bulundu.

Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:

"65 yaş üstü büyükler, sağ olsunlar, biraz sıkılsalar da tedbirlere uyuyor. Şimdi izne bağlı olarak seyahat hakları var. Memlekete dönüş başladı. Rica ediyorum, son derece dikkatli olmalı. Otobüse binerken, inerken kalabalığa karışmamalı. Evde geçen onca günün ne kıymeti kalır?"

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 137 bin 969 oldu
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 899'a yükseldi
Bakan Koca'dan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara seyahat uyarısı
İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 40 bin 542'ye çıktı
Azerbaycan'da Kovid-19 vakalarında artış sürüyor

Benzer haberler

Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 137 bin 969 oldu

Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 137 bin 969 oldu

Bakan Koca'dan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara seyahat uyarısı

Sağlık Bakanı Koca'dan maske ve eldiven uyarısı

65 yaş ve üstü vatandaşlar tekrar sokağa çıktı

65 yaş ve üstü vatandaşlar tekrar sokağa çıktı
'Çok fazla normalleşmeyelim'

'Çok fazla normalleşmeyelim'
Sağlık Bakanı Koca'dan 'sosyal mesafe' uyarısı

Sağlık Bakanı Koca'dan 'sosyal mesafe' uyarısı