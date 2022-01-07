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Sağlık, Koronavirüs

Bakan Koca: Vakaların hızlı yayıldığı bu dönemde aşıyla tedbirlerin de önemi artırıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vakalarının hızla yayıldığı bu dönemde aşıyla birlikte tedbirlerin öneminin de arttığını vurguladı.

Aybüke İnal Kamacı   | 07.01.2022
Bakan Koca: Vakaların hızlı yayıldığı bu dönemde aşıyla tedbirlerin de önemi artırıyor

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vakalarının hızla yayıldığı bu dönemde aşıyla birlikte tedbirlerin öneminin de arttığını vurguladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Ağır vakaların önlenmesi için aşılarımızı yaptırmalı, hatırlatma dozunu olmalıyız. Fakat aşı anında cevap vermez, etki etmesi için süreye ihtiyaç var. Bu durum, vakaların hızlı yayıldığı bu dönemde aşıyla birlikte tedbirlerin de önemini çok artırıyor."

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