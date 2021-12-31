Bakan Koca: Son 10 günde vakaların yüzde 52,3'ü İstanbul kaynaklı, bu durum yakın zamanda tüm illerimizde yaşanabilecek
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "(Kovid-19'un Omicron varyantı) Son 10 günde vakaların yüzde 52,3'ü İstanbul kaynaklıdır. Bu durum yakın zamanda tüm illerimizde yaşanabilecektir." ifadelerini kullandı.
Daha önce görülen vakaların %22,4’ü İstanbul’da idi. Son 10 günde ise vakaların %52,3’ü İstanbul kaynaklı. Bu durum yakın gelecekte tüm illerimizde yaşanabilecektir. Son 10 günde İstanbul’da vaka sayılarında yaklaşık 5 kat artış görülmesine rağmen hastaneye yatışlar %6,2 arttı.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 31, 2021
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