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Sağlık, Koronavirüs

Bakan Koca: Son 10 günde vakaların yüzde 52,3'ü İstanbul kaynaklı, bu durum yakın zamanda tüm illerimizde yaşanabilecek

Mümin Altaş   | 31.12.2021
Bakan Koca: Son 10 günde vakaların yüzde 52,3'ü İstanbul kaynaklı, bu durum yakın zamanda tüm illerimizde yaşanabilecek

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "(Kovid-19'un Omicron varyantı) Son 10 günde vakaların yüzde 52,3'ü İstanbul kaynaklıdır. Bu durum yakın zamanda tüm illerimizde yaşanabilecektir." ifadelerini kullandı.

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Bakan Koca: Son 10 günde vakaların yüzde 52,3'ü İstanbul kaynaklı, bu durum yakın zamanda tüm illerimizde yaşanabilecek
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