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Türkiye, Koronavirüs

Bakan Koca: Kovid-19 çok sayıda hekim yetiştirmiş Prof. Dr. Feriha Öz hocamızı bizden aldı

Sağlık Bakanı Koca, "Kovid-19 çok sayıda hekim yetiştirmiş hocamızı bizden aldı. Prof. Dr. Feriha Öz'ü kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum." açıklamasında bulundu.

Serdar Açıl   | 02.04.2020
Bakan Koca: Kovid-19 çok sayıda hekim yetiştirmiş Prof. Dr. Feriha Öz hocamızı bizden aldı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Feriha Öz'ün de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirterek, ailesine ve tıp camiasına başsağlığı diledi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19, çok sayıda hekim yetiştirmiş bir hocamızı bizden aldı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Feriha Öz'ü kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin, tıp camiamızın başı sağ olsun." ifadelerini kullandı. 

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