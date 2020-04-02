Euro
7.28
Dolar
6.65
BIST 100
88,760.92
Altın
1,603.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Dünyaca ünlü Türk patolog Prof. Dr. Feriha Öz hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü Türk patolog Prof. Dr. Feriha Öz yeni tip koronavirüs nedeniyle 87 yaşında hayatını kaybetti.

Hatice Şenses Kurukız   | 02.04.2020
Dünyaca ünlü Türk patolog Prof. Dr. Feriha Öz hayatını kaybetti

İstanbul

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Prof. Dr. Feriha Öz'ün vefat ettiğini duyurdu. 

Prof. Dr. Gönen, paylaşımında "Bizlerin ve binlerce meslektaşımızın yetişmesinde çok büyük katkıları olan, on binlerce kritik hastanın tanısını koyan sevgili hocamız Prof. Dr. Feriha Öz'ü kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hocamızın mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Öz çalışmalarıyla dünya genelinde ismini duyurdu

Patolojinin duayen ismi Prof. Dr. Öz, 1933'te İstanbul'da doğdu. Üniversite eğitimini İstanbul Tıp Fakültesinde tamamlayan Öz, akademik kariyerine Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde başladı.

Prof. Dr. Öz, 1968'de Doçent, 1976'da Profesör unvanını aldı. Akademik kariyeri boyunca alanına çok ciddi katkılarda bulunan Öz, 2000 yılında emekli oldu.

1960-2011 yılları arasında 100'den fazla bilimsel çalışma ve yayın yapan Öz'ün eserleri, yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren birçok dergide yayımlandı.

Patolojinin değişik konularına dağılmış birçok çalışması bulunan Prof. Dr. Öz, aynı zamanda İÜC Patoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Büge Öz'ün kayınvalidesi, Prof. Dr. Ferhan Öz'ün de annesidir.

Feriha Öz, bir süredir koronavirüs nedeniyle tedavi görüyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hollanda'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1339'a yükseldi
'Solunum yoğun bakım ünitesi' koronavirüs hastalarına şifa oluyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Erdoğan tıbbi yardım malzemesi ulaştırılan İtalya ve İspanya'nın Başbakanlarına mektup gönderdi
Arap ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

Benzer haberler

Hollanda'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1339'a yükseldi

Hollanda'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1339'a yükseldi

İYİ Parti'den koronavirüsle mücadelede 'kriz çalışma grubu' önerisi

'Solunum yoğun bakım ünitesi' koronavirüs hastalarına şifa oluyor

Tayland'da Kovid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Tayland'da Kovid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanacak
YPG/PKK'lı teröristler yaralılarını Şam'da tedavi ettiriyor

YPG/PKK'lı teröristler yaralılarını Şam'da tedavi ettiriyor
AB'ye üye 13 ülke acil önlemlerin hukukun üstünlüğünü ihlal edebileceğinden endişe duyuyor

AB'ye üye 13 ülke acil önlemlerin hukukun üstünlüğünü ihlal edebileceğinden endişe duyuyor