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Sağlık, Koronavirüs

Bakan Koca: Kovid-19 aşılama programında sıra 55 yaşından büyüklere geldi

Muhammed Boztepe   | 19.04.2021
Bakan Koca: Kovid-19 aşılama programında sıra 55 yaşından büyüklere geldi

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşı programında yeni bir safhaya geçildiğini, 55 yaşından büyüklere aşı sırasının geldiğini belirtti.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Aşı programımız tedarik koşullarına bağlı olarak kararlılıkla sürecek." ifadelerini kullandı.

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