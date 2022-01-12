Dolar
13.23
Euro
15.14
Altın
1,826.83
ETH/USDT
3,376.20
BTC/USDT
43,758.00
BIST 100
2,064.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Koronavirüs

Bakan Koca: Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kurulumuz tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunu kaldırmıştır. Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacaktır." dedi.

Aybüke İnal Kamacı   | 12.01.2022
Bakan Koca: Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacak Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar - AA

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı’na ilişkin yaptığı açıklamada, "TURKOVAC aşımızı güvenli şekilde kullanabileceğimizi yüksek sesle söylemek konusunda kimsenin tereddüdü olmamalı." ifadesini kullandı.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de Kovid-19 salgınının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
Biden'ın sağlık başdanışmanından "Omicron hemen hemen herkesi bulacak" açıklaması
Bakan Koca: Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacak
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 842 bini geçti
Alman parlamentosunda Kovid-19 tedbirleri sertleştirildi

Benzer haberler

Bakan Koca: Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacak

Bakan Koca: Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacak