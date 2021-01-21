Aydın'da 96 yaşındaki Kovid-19 hastası sağlığına kavuştu
Aydın'ın Söke ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan 96 yaşındaki Sabri Akbaş, sağlığına kavuştu.
Aydın
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Aydın'ın Söke ilçesindeki Bağarası Mahallesinde eşiyle yaşayan 96 yaşındaki Sabri Akbaş, rahatsızlanınca 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Doktora, halsizlik ve boğaz ağrısı şikayeti olduğunu söyleyen Akbaş'ın, Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesindeki 12 günlük tedavisinin ardından taburcu edilen Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.
Halsizliğinin devam ettiğini aktaran Akbaş, "Herkes evinde kalıp kendine baksın. Çok şükür ki eşime bulaştırmadım. Sağlıkçılarımızdan Allah bir kere değil bin kere razı olsun. Onlardan çok memnunum." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.