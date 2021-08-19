Euro
9.98
Dolar
8.52
BIST 100
1,438.24
Altın
1,789.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Koronavirüs

Aşı yaptırmayan 41 yaşındaki Kovid-19 hastası Dönmez: Kendim yaşadım görüyorum, aşıdan başka alternatif yok

Kırıkkale'de hastanede tedavileri süren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastaları, aşıyı ihmal etmelerinin pişmanlığını yaşıyor.

Muhammet Fatih Gökmen   | 19.08.2021
Aşı yaptırmayan 41 yaşındaki Kovid-19 hastası Dönmez: Kendim yaşadım görüyorum, aşıdan başka alternatif yok

Kırıkkale

Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi gören Kovid-19 hastaları, yaşadıkları zorlu süreci AA muhabirine anlattı.

İsmail Dönmez (41), hastaneye ilk geldiğinde durumunun kötü olduğunu ve nefes alamadığını belirterek, 10 gündür tedavi gördüğünü söyledi.

Bazı nedenlerle Kovid-19 aşısını olamadığını anlatan Dönmez, şöyle devam etti:

"Ama herkesin olmasını tavsiye ederim. Vallahi aşı yaptırmazlarsa bağıra bağıra ölürler. Ben bunu kendim yaşadım ve görüyorum. Kendi bilinçsizliğimden ve bazı nedenlerden dolayı aşı yaptıramadım. Benim vücudum bu kadar idare etti ancak aşı yaptırmazlarsa belki onlar idare edemeyecek. Devletin Cumhurbaşkanı ve bakanı aşı yaptırıyorsa, vatandaş olarak biz de yaptırmak zorundayız. Yoksa bu hastalığı çekeriz. Haberlerde de görüyoruz, göz göre göre gideceğiz. Yapacak başka bir şey yok. Başka bir alternatif varsa onu yaptıralım."

Dönmez, aşı konusunda sadece devletin gayretli olmasının yetmediğine, vatandaşların da toplumun sağlığı için duyarlı olması gerektiğine dikkati çekti.

Kendisinin ardından 3 çocuğu ve eşine de hastalığın bulaştığını dile getiren Dönmez, "Göz göre göre aşı olmak istemeyenler de var. Ben 10 gündür yatıyorum ve bunun acısını çektim. Vatandaşların da aşısını yaptırmasını istiyorum." dedi.

81 yaşındaki annesiyle birlikte tedavi görüyor

Hastanede 81 yaşındaki annesiyle aynı odada tedavi gören Fevzi Albayrak da (56) öksürük şikayetiyle 2 gün önce test yaptırdığını belirtti.

Hem annesinin hem de kendisinin test sonuçlarının pozitif çıktığını dile getiren Albayrak, aşı da yaptırmadıklarını anlattı.

Albayrak, "Aşı konusu bende tabu değil ama bazı çekincelerim vardı. İnşallah iyi olursak ilk işim aşı yaptırmak olacak. Herkesin kesinlikle aşı olmasını tavsiye ediyorum. Şiddetle tavsiye ediyorum. Çekmeyen bilmez. Biz de haberlerde izliyorduk ve bir kulağımızdan girip diğerinden çıkıyordu. Hani 'yaşamayan bilmez' derler ya. Bir an önce çocuklarımın da aşılarını yaptıracağım. Annem de 81 yaşında. Durumu stabil ama inşallah daha iyi olacak." sözlerine yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB, Türkiye'nin Kovid-19 aşı sertifikasını tanıma kararı aldı
İran'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini geçti
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları öncesi Japonya'da Kovid-19 vaka artışı sürüyor
Kovid-19 aşılama oranı en düşük il Şanlıurfa'da aşı olana hediye çeki
Dünya genelinde 4 milyar 840 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

Aşı yaptırmayan 41 yaşındaki Kovid-19 hastası Dönmez: Kendim yaşadım görüyorum, aşıdan başka alternatif yok

Aşı yaptırmayan 41 yaşındaki Kovid-19 hastası Dönmez: Kendim yaşadım görüyorum, aşıdan başka alternatif yok

ABD’de Kovid-19 aşılarının üçüncü dozu 20 Eylül’den itibaren uygulanmaya başlanacak

ABD Kovid-19 aşısının ikinci dozundan 8 ay sonra üçüncü dozu tavsiye edecek

Türkiye'de ilk doz Kovid-19 aşısını yaptırmayan 18 milyon 313 bin 689 kişi var

Türkiye'de ilk doz Kovid-19 aşısını yaptırmayan 18 milyon 313 bin 689 kişi var
Kanada'da kamu çalışanları, uçak ve tren yolcuları için iki doz aşı zorunlu oldu

Kanada'da kamu çalışanları, uçak ve tren yolcuları için iki doz aşı zorunlu oldu
Türkiye'de en az bir doz Kovid-19 aşısı olan 18 yaş ve üstü nüfusun ortalaması yüzde 70'i geçti

Türkiye'de en az bir doz Kovid-19 aşısı olan 18 yaş ve üstü nüfusun ortalaması yüzde 70'i geçti