Euro
9.43
Dolar
7.87
BIST 100
1,307.44
Altın
1,809.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

Antalya'ya bu yıl gelen turist sayısı 3 milyon 382 bin 485'e ulaştı

Antalya'ya bu yıl gelen turist sayısı, kasım sonu itibarıyla 3 milyon 382 bin 485'i buldu.

Ayşe Yıldız   | 01.12.2020
Antalya'ya bu yıl gelen turist sayısı 3 milyon 382 bin 485'e ulaştı

Antalya


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünyanın salgınla mücadele ettiği dönemde, Türkiye'nin "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya, farklı ülkelerden gelen turistlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

AA muhabirinin, İl Kültür Turizm ve Müdürlüğünün verilerinden derlediği bilgiye göre, yılın başından 30 Kasım'a kadar kente gelen turist sayısı 3 milyon 382 bin 485'e ulaştı.

Kente gelen yabancı misafirlerde Rus turistler 1 milyon 474 bin 186 kişiyle ilk sırada yer aldı. Rusya'yı, 555 bin 954 misafirle Ukrayna, 341 bin 217 turistle Almanya, 209 bin 673 kişiyle İngiltere izledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tetbirleri kapsamında sağlıklı ve güvenli turizm hizmeti sunan Antalya'ya, sezon sonu olmasına rağmen Kasım'da 105 bin 856 turist geldi. Bu turistlerin 71 bin 607'sini Ruslar, 5 bin 732'sini Almanlar oluşturdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ÖSYM aralık ayındaki sınavları erteledi
Uzmanından Kovid-19'a karşı 'bağışıklığı güçlendirin' uyarısı
Kuveyt'te Kovid-19 sebebiyle seçim kampanyaları sosyal medya üzerinden yapılıyor
Avrupa İlaç Ajansına Kovid-19 aşı onayı için ikinci başvuru yapıldı
Yunanistan'da Kovid-19 verilerinin gerçeği yansıtmadığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı

Benzer haberler

Antalya'nın yıllık tarımsal hasılası 17 milyar lira

Antalya'nın yıllık tarımsal hasılası 17 milyar lira

Antalya'ya bu yıl gelen turist sayısı 3 milyon 382 bin 485'e ulaştı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek: Kısa bir fizik tedavi sonrasında görevimin başına döneceğim günü bekliyorum

Dağ bisikletinin şampiyonu Kadir Kelleci'nin hedefi dünya sıralamasındaki yerini korumak

Dağ bisikletinin şampiyonu Kadir Kelleci'nin hedefi dünya sıralamasındaki yerini korumak
'Turizmin başkenti'nde müze ve ören yerlerinden 10 ayda 15 milyon lira gelir

'Turizmin başkenti'nde müze ve ören yerlerinden 10 ayda 15 milyon lira gelir
Yerli 'mobil dronesavar'da ilk ihracat Rusya'ya

Yerli 'mobil dronesavar'da ilk ihracat Rusya'ya