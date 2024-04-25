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Yaşam

"Astoria Grande" kruvaziyeri Samsun'a geldi

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden Panama bandıralı "Astoria Grande" kruvaziyeri Samsun'a geldi.

Mustafa Çavuş  | 25.04.2024 - Güncelleme : 25.04.2024
"Astoria Grande" kruvaziyeri Samsun'a geldi

Samsun

Samsun Limanı'na demirleyen gemideki 898 yolcu ile 438 kişilik mürettebat, liman görevlilerince karşılandı.

İşlemleri tamamlanan turistler, daha sonra kentteki tarihi ve turistik yerleri görmek, alışveriş yapmak için limandan ayrıldı.

Geminin akşam Samsun'dan demir alarak Trabzon'a gideceği öğrenildi.

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