"Astoria Grande" kruvaziyeri Samsun'a geldi
Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden Panama bandıralı "Astoria Grande" kruvaziyeri Samsun'a geldi.
Samsun
Samsun Limanı'na demirleyen gemideki 898 yolcu ile 438 kişilik mürettebat, liman görevlilerince karşılandı.
İşlemleri tamamlanan turistler, daha sonra kentteki tarihi ve turistik yerleri görmek, alışveriş yapmak için limandan ayrıldı.
Geminin akşam Samsun'dan demir alarak Trabzon'a gideceği öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.