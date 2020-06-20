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Türkiye, Koronavirüs

Antalya'daki Abdal Musa Türbesi, ziyaretçi çiftte Kovid-19 çıkınca kapatıldı

Antalya'daki Abdal Musa Türbesi, ziyarete gelen çiftte koronavirüs çıkması nedeniyle girişlere kapatıldı.

Mehmet Çakmak,Ayşe Yıldız   | 20.06.2020
Antalya'daki Abdal Musa Türbesi, ziyaretçi çiftte Kovid-19 çıkınca kapatıldı

Antalya


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Antalya'nın Elmalı ilçesindeki Abdal Musa Türbesi, ziyarete gelen çiftte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi üzerine girişlere kapatıldı.

Tekke Mahallesi'nde bulunan Abdal Musa Türbesi'ni ziyaret eden çift, bazı şikayetlerle iki gün önce hastaneye başvurdu. Çifte uygulanan Kovid-19 testi pozitif çıktı. Çiftin temasta bulunduğu belirlenen 130 kişi de testten geçirilmeye başlandı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, testi pozitif çıkan çiftin yanı sıra türbe çevresinde ziyaret için gelerek çadır kuranlar da 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Türbenin bir süre ziyarete kapatılmasına karar veren Kurul ayrıca türbe çevresindeki mesire alanında çadır kurularak konaklanmasını ve kurban kesimi gibi faaliyetleri 14 gün süreyle yasakladı.

Elmalı Belediyesi ekipleri, türbenin içinde ve çevresinde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

Jandarma ekipleri ise türbenin çevresini bariyerlerle kapatarak, ziyarete gelenleri uyarıp geri gönderdi.

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