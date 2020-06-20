Antalya'daki Abdal Musa Türbesi, ziyaretçi çiftte Kovid-19 çıkınca kapatıldı
Antalya'daki Abdal Musa Türbesi, ziyarete gelen çiftte koronavirüs çıkması nedeniyle girişlere kapatıldı.
Antalya
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Antalya'nın Elmalı ilçesindeki Abdal Musa Türbesi, ziyarete gelen çiftte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi üzerine girişlere kapatıldı.
Tekke Mahallesi'nde bulunan Abdal Musa Türbesi'ni ziyaret eden çift, bazı şikayetlerle iki gün önce hastaneye başvurdu. Çifte uygulanan Kovid-19 testi pozitif çıktı. Çiftin temasta bulunduğu belirlenen 130 kişi de testten geçirilmeye başlandı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, testi pozitif çıkan çiftin yanı sıra türbe çevresinde ziyaret için gelerek çadır kuranlar da 14 gün süreyle karantinaya alındı.
Türbenin bir süre ziyarete kapatılmasına karar veren Kurul ayrıca türbe çevresindeki mesire alanında çadır kurularak konaklanmasını ve kurban kesimi gibi faaliyetleri 14 gün süreyle yasakladı.
Elmalı Belediyesi ekipleri, türbenin içinde ve çevresinde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.
Jandarma ekipleri ise türbenin çevresini bariyerlerle kapatarak, ziyarete gelenleri uyarıp geri gönderdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.