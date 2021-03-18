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Koronavirüs

Almanya'da Kovid-19'dan vefat eden Erzurumlu halk ozanı Yusuf Polat son yolculuğuna uğurlandı

Ahmet Sertan Usul   | 18.03.2021
Almanya'da Kovid-19'dan vefat eden Erzurumlu halk ozanı Yusuf Polat son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Aytaç Ünal/AA

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görürken vefat eden Erzurumlu halk ozanı Yusuf Polat'ın cenazesi Tacettin Dergahı'nda toprağa verildi.

Tacettin Sultan Camisi'nde kılınan cenaze namazına Polat'ın oğlu Emre Alper Polat, akrabaları ve sevenleri ile AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Avrupa Türk İslam Kültür Dernekleri Birliği Genel Başkanı Durmuş Yıldırım, Sanatçı Uğur Işılak katıldı.

Halk ozanı Polat'ın cenazesi daha sonra Tacettin Dergahı'nda defnedildi.

Ozanlık geleneğini Avrupa'da yaşattı

Polat, 1956 yılında Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Gökçedere köyünde dünyaya geldi.

Çok sayıda eseriyle Almanya'da ozanlık geleneğini yaşatan ve mahlas olarak Polatoğlu'nu kullanan Ozan Polat, çok sayıda şiir yazıp eser besteledi.

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