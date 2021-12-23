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Sağlık, Koronavirüs

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi: Omicrona karşı aşıların etkisi azaldı

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC), Kovid-19'un Omicron varyantıyla hastaneye yatışlarda azalma görülüyor olsa da aşının etkisinin azaldığını açıkladı.

Tufan Aktaş   | 23.12.2021
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi: Omicrona karşı aşıların etkisi azaldı

İstanbul

Africa CDC Direktörü Dr. John Nkengasong, haftalık basın toplantısında, aşıların etkisinin, yeni varyanta göre azaldığını, riski azaltmak için 3. doz aşıların yapılması gerektiğini ifade etti.

Güney Afrika'dan alınan verilerde geçen seneye nazaran hastaneye yatışlarda yüzde 70 ila 80 azalma olduğunu kaydeden Nkengasong, bu verinin tüm kıta ülkelerine mal edilmesinin ise yanlış olacağını dile getirdi.

Tüm Kovid-19 aşılarının etkisinin Omicron varyantına karşı azaldığına dikkati çeken Nkengasong, Güney Afrika ülkelerine uygulanan seyahat yasaklarının kalkmasından memnuniyet duyduklarını vurguladı.

Africa CDC verilerine göre, kıtadaki vaka sayısı 9 milyon 259 bine, ölenlerin sayısı 226 bine çıktı.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) "Endişe Verici Varyantlar" arasında sınıflandırdığı Omicron varyantının dünya genelinde yayılımı sürüyor. DSÖ'nün haftalık Kovid-19 raporuna göre, ilk kez Güney Afrika'da 25 Kasım'da görülen Omicron, şimdiye dek 106 ülkede tespit edildi.

İngiltere'de 16 Aralık itibarıyla 2 bin 957 Omicron vakası görülürken en fazla Omicron vakasına rastlanan ikinci ülke 1000 vakayla Güney Afrika, üçüncü ise 321 vaka ile ABD oldu.

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