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Sağlık, Koronavirüs

AB'nin ilaç düzenleyicisi: Mevcut aşılar Omicron varyantına karşı korumaya devam edecek

AB'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı Direktörü Cooke, aşıların Kovid-19 Omicron varyantına karşı uyarlanması gerekip gerekmediğine 3-4 ay içinde karar verileceğini, bu sürede mevcut aşıların koruma sağlamaya devam edeceğini söyledi.

Selen Temizer   | 30.11.2021
AB'nin ilaç düzenleyicisi: Mevcut aşılar Omicron varyantına karşı korumaya devam edecek

Brüksel

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Direktörü Emer Cooke, Avrupa Parlamentosuna hitap ederek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeledeki son durumla ilgili bilgiler paylaştı.

AB ülkelerinde aşılama oranlarıyla can kayıpları arasında belirgin bir ters orantı olduğunu vurgulayan Cooke, kendi ülkesi İrlanda'dan örnek verdi.

Cooke, İrlanda'da halkın yüzde 93'ünün aşı olduğunu ve bir milyonda 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, ancak aşılama oranının yüzde 50'nin altında olduğu AB ülkelerinde bu sayının 250 olduğunun görüldüğünü belirtti.

Geçen kışa göre virüsle mücadelede çok daha iyi durumda olunduğunu ifade eden Cooke, daha fazla araç ve yönteme sahip olunduğunu aktardı.

Cooke, Novavax'ın "Nuvaxovid" aşısı için pazar onayı kararının birkaç hafta içinde çıkabileceği söyledi.

EMA'nın, aşıların Omicron varyantına karşı uyarlanması gerekip gerekmediğine 3-4 ay içinde karar vereceğini aktaran Cooke, bu sürede mevcut aşıların koruma sağlamaya devam edeceğini dile getirdi.

ABD ilaç firması Moderna ise Omicron varyantına karşı yeni bir aşı geliştirilmesi gerektiğini açıklamıştı.




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