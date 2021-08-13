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Sağlık, Koronavirüs

ABD Gıda ve İlaç İdaresi, organ nakli yaptırmış kişilere üçüncü doz Kovid-19 aşısı olmayı tavsiye etti

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), organ nakli yaptırmış kişilere ve kanser veya başka sağlık sorunlarıyla bağlantılı bağışıklığı zayıflamış hastalara, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmaları için üçüncü doz aşı yaptırmaları tavsiyesinde bulundu.

Emre Aytekin   | 13.08.2021
ABD Gıda ve İlaç İdaresi, organ nakli yaptırmış kişilere üçüncü doz Kovid-19 aşısı olmayı tavsiye etti

Ankara

FDA, konuyla ilgili yayımladığı açıklamada, bağışıklığı zayıflamış kişilerin Pfizer ve Moderna şirketlerinin ürettiği mRNA aşılarından güçlendirici bir ilave doz yaptırmalarını tavsiye etti.

Açıklamada, üçüncü doz aşının, ikinci dozdan en az 28 gün sonra yapılması önerildi.

FDA'nın tavsiyesinin ardından ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) bugün düzenlenecek Danışma Kurulu Toplantısı'nda bağışıklığı zayıflamış hasta kişilere ilave doz önerilmesi kararını alması bekleniyor.

Organ nakli yaptırmış kişiler, virüse karşı daha savunmasız

Daha önce Fransa ve İsrail gibi bazı ülkelerde sağlık otoriteleri bu yönde kararlar almıştı.

Organ nakli yaptırmış kişiler ve hastalık nedeniyle bağışıklığı zayıflamış kişiler ortalama bireye göre, virüse karşı daha savunmasız durumda bulunuyor.

Organ nakli yaptırmış 650 kişi üzerinde yapılan bir araştırma, iki doz mRNA ardından deneklerin yalnızca yarısında antikor düzeyinin yükseldiğini, onlarda da sağlıklı bireylere göre daha az olduğu tespit edilmişti.

Kanada'da yapılan bir araştırma ise organ nakli yaptırmış kişilerin büyük bölümünde, üçüncü dozun ardından antikor seviyelerinin yükseldiği görülmüştü.

Üçüncü dozun organ nakli yaptırmış kişilerde ne gibi yan etkilere sebep olabileceği, örneğin organ reddi tehlikesini artırıp artırmayacağı konusunda ise henüz yeterli veri bulunmuyor.

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