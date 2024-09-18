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Politika, İsrail-Filistin çatışması

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Yanık: Filistin'in haklarını savunmayı sürdüreceğiz

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı, AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, her platformda ve temsil ettikleri tüm alanlarda Filistin'in haklarını savunmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Muhammet İkbal Arslan  | 18.09.2024 - Güncelleme : 18.09.2024
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Yanık: Filistin'in haklarını savunmayı sürdüreceğiz

Cenevre

İsviçre'nin Cenevre kentindeki temaslarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Yanık, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiser Yardımcısı Nada Al-Nashif ve Filistin'in BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi İbrahim Khraishi ile ayrı ayrı görüştüklerini söyledi.

Yanık, görüşmelere TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu heyeti olarak katıldıklarını, Türkiye ve komisyon olarak Filistin'de yaşanan soykırımla alakalı neler yaptıklarına ilişkin değerlendirmelerini paylaştıklarını belirtti.

Milletvekili Yanık, "Ziyaretimizin amacı, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği nezdinde Filistin'de yaşanan soykırımla alakalı Türkiye ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu olarak bu konudaki tutumumuzu ortaya koymak, Filistinli mazlum ve sivillere yönelik şiddetin bir an önce durması için uluslararası mekanizmaları harekete geçirmek ve muhataplarımız işbirliği içinde olduğumuzu göstermekti." dedi

Al-Nashif ve Khraishi ile kapsamlı ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini vurgulayan Yanık, muhataplarının Türkiye'nin uluslararası platformda yaptığı çalışmaları takip etmesinin ve bundan sonraki çalışmalar için beklentilerini ifade etmelerinin kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

Yanık, "Bundan sonraki süreçte TBMM'nin her komisyonunun ve çalışma grubunun olduğu gibi, her platformda, hepimiz temsil ettiğimiz her alanda Filistin'in haklarını savunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Komisyon olarak İslamfobi ve Irkçılıkla Mücadele Alt Komisyonu'na sahip olduklarını söyleyen Yanık, şöyle devam etti:

"Filistin konusunun, İsrail'in uyguladığı şiddetin dünyada bir de İslamofobi hareketlerini canlandırmak ya da bunlara cesaret vermek gibi bir etkisi var. Bunu da muhataplarımızla çok geniş ölçekte değerlendirdik. Filistin'de yaşananları konuşurken dünyanın geri kalan kısmında İslamofobi hareketlerini, İslamofobik davranış biçimlerinin de ayrıca konuşulması gereken bir vaka. Önümüzdeki süreçte buna yönelik çalışmalarımızı uluslararası platformlarda muhataplarımızla ayrıca görüşmeye, değerlendirmeye ve çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

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