Dolar
32.49
Euro
34.73
Altın
2,379.71
ETH/USDT
3,047.80
BTC/USDT
62,763.00
BIST 100
9,496.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hassan'ı resmi törenle karşılıyor
logo
Kültür, İsrail-Filistin çatışması

Rapçi Saint Levant, Coachella festivalindeki performansını Gazze'ye adadı

Kudüs doğumlu rap müzisyeni Saint Levant, Los Angeles'ta gerçekleşen ve dünyanın en büyük müzik festivalleri arasında yer alan Coachella'daki sahne performansını Gazze'deki Filistinlilere adadı.

Özlem Limon  | 18.04.2024 - Güncelleme : 18.04.2024
Rapçi Saint Levant, Coachella festivalindeki performansını Gazze'ye adadı

İstanbul

Konserdeki konuşmasında çocukluğunun Gazze'de geçtiğini dile getiren sanatçı, "Umarım hepiniz son altı aydır Gazze halkının acımasız bir soykırıma uğradığının farkındasınızdır. Filistin halkı son 75 yıldır acımasız bir işgale maruz kalıyor. Burada sahnede sadece ben değil, tüm Arap dünyası var." dedi.

Ünlü rap müzisyeni, Filistin halkının yeniden ayağa kalkacağına işaret ederek, "Biz Filistinliler yalnızca direnişi biliriz. Geri döneceğiz ve yurdumuzu yeniden inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sanatçının konserdeki konuşması, internette ve sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Çok sayıda kişinin paylaştığı videoda Levant'un konuşmasının ardından Filistin bayraklarının sallandığı ve kalabalığın "özgür Filistin" sloganları attığı görüldü.

Sanatçı festivalde "Deira", "Mistakes", "By the Sea" ve "Nails" adlı şarkılarına yer verdi.

Kudüs'te doğan ve çocukluk yıllarını bir süre Gazze'de geçiren 23 yaşındaki sanatçı, 2007'de ailesiyle Ürdün'ün başkenti Amman'a taşınmak zorunda kaldı.

İlk müzik çalışması "1001 Nights"ı 2021'de yayınlayan Levant, ilk albümü "From Gaza, with Love"u geçen sene piyasaya sürdü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 2023 yılında terörle mücadelede İHA, SİHA ve İKU'larımız 51 bin 876 saat uçuş gerçekleştirdi
Sivas'ta kepçe operatörü kazı yaparken tanksavar mühimmatı buldu
Diyarbakır'da ambulans helikopter parmağı kopan genç için havalandı
Antalya'da yüksek nem etkili oluyor
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Her şeyden evvel biz Kudüs'te, Gazze'de ecdadın ayak izlerini takip ediyoruz

Benzer haberler

İsrail ordusunun Gazze'ye 195 gündür sürdürdüğü saldırılarda 485 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'ye 195 gündür sürdürdüğü saldırılarda 485 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Çin Dışişleri Bakanı Vang, ABD'nin Gazze'deki ateşkese dair tutumunu eleştirdi

Rapçi Saint Levant, Coachella festivalindeki performansını Gazze'ye adadı

UNICEF Sözcüsü Elder: Gazze'de her 3 evden 2'si yıkıldı veya hasar gördü

UNICEF Sözcüsü Elder: Gazze'de her 3 evden 2'si yıkıldı veya hasar gördü
İsrail'in 195 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 33 bin 970'e çıktı

İsrail'in 195 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 33 bin 970'e çıktı
BM raportörleri: Gazze'deki okulların yüzde 80'inden fazlası yıkıldı veya hasar gördü

BM raportörleri: Gazze'deki okulların yüzde 80'inden fazlası yıkıldı veya hasar gördü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet