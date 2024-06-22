Dolar
32.84
Euro
35.11
Altın
2,321.51
ETH/USDT
3,522.80
BTC/USDT
64,171.00
BIST 100
10,771.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür, İsrail-Filistin çatışması

Pink Floyd grubunun kurucularından Roger Waters, Filistin’e destek için sahneye çıktı

Ünlü İngiliz rock grubu Pink Floyd’un vokalisti, basçısı ve kurucularından olan Roger Waters, Filistin’e destek için Londra’da düzenlenen özel bir etkinlikte sahne aldı.

Behlül Çetinkaya  | 22.06.2024 - Güncelleme : 22.06.2024
Pink Floyd grubunun kurucularından Roger Waters, Filistin’e destek için sahneye çıktı Fotoğraf: Behlül Çetinkaya/AA

Londra

Londra’daki Euston St. Pancras Kilisesi'nde düzenlenen etkinlilke Waters’ın yanı sıra Yusuf İslam (Cat Stevens) ve rapçi Lowkey (Kareem Dennis) de şarkılarını Filistin için söyledi.

Konserden önce konuşma yapan Waters, “Benim gibi birçoğunuz gözyaşları içinde yaşıyorsunuz. Çünkü Gazze’deki ve Filistin’in işgal altındaki diğer topraklarındaki kardeşlerimizin yaşadıklarını hissediyoruz.” dedi.

Waters, “Wish you were here (Burada olmanı isterdim) şarkısını bir çocukluk arkadaşıma yazdığım düşünülür. Bazen gerçekten de öyle. Ancak bu akşam bu şarkıyı Filistin için söyleyeceğim.” diye konuştu.

Holborn ve St. Pancras seçim bölgesinden 4 Temmuz'da yapılacak genel seçimler için İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ın karşısına milletvekili adaylığını koyan Filistin destekçisi Andrew Feinstein’a destek isteyen Waters, şu ifadeleri kullandı:

“Cennet ile cehennem arasından seçim yapabilirsiniz. Mavi gökyüzüyle acı arasından seçim yapabilirsiniz. Adaylardan Starmer ve Feinstein’e baktığınızda peçenin ardından gülümsemeyi görebilir misiniz? Ben baktığımda görebiliyorum. Her seçim bölgesinde gerçeğin yanında olan adaylar olmayabilir ama Holborn ve St. Pancras bölgesinde var. Bu bölgede 72 bin seçmen var ve gerçeğin, sevginin ve empatinin yanında olan Feinstein için oyunuzu kullanın. Keir Starmer’ın başbakan olmasını engelleyin. Soykırımın kolaylaştırıcısı Starmer'ın başbakan olmasını önlemek tüm İngiltere ve insanlığın iyiliğine olur.”

Waters, İngiltere siyasetinde yeni bir ahlaki yol göstericiye ihtiyaç duyduğuna vurgu yaparak "Hepimiz başta Filistinlilerin hakları olmak üzere insan haklarının savaşçısıyız. İnsanlık ruhunun varoluş savaşının askerleriyiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Waters, "Wish you were here" şarkısı ile insanların bir araya gelmesini anlatan "Bar" şarkısını katılımcılarla birlikte seslendirdi.

Yusuf İslam, Gazzeli çocuklar için "Wild World" şarkısını söyledi

Yusuf İslam da konuşmasında Gazzeli çocukların sesini duyurmak için sahnede olduğunu belirterek "Çünkü onlar en masum, en temiz olanlar ve bunu hak etmiyorlar. Kim masum bir canı öldürürse tüm insanlığı öldürmüş olur." dedi.

Gazze'de çocukların bir sonraki gün başına geleceklerden habersiz olduğunu söyleyen İslam, "Onlar için herhangi bir yarın olmayabilir. Savaş bölgesinin dışındaki çocukların aileleri de çocuklarına bu karanlık günlerde nasıl yardım edeceğini bilemez halde." diye konuştu.

İslam, çocuklar ve barış için "Wild World" (Vahşi Dünya) şarkısını seslendirdi. İslam'a izleyiciler de eşlik etti.

Rapçi Lowkey de Gazze ve Filistin için yazdığı "Filistin asla ölmeyecek (Palestine will never die)" şarkısını seslendirdi.

Etkinlik sanatçılar, Filistin destekçisi bağımsız milletvekili adayları ve katılımcıların Filistin'e destek sloganlarıyla sona erdi.

Öte yandan bir grup İsrail destekçisi, etkinliğin düzenlendiği kilise önünde eylem düzenleyerek Waters'a tepki gösterdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Gaziantep'te ormanlık alanda çıkarak barınma merkezine sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Yollarda bayram tatili dönüşü hareketliliği yaşanıyor
Uşak'ta orman yangınına müdahale ediliyor
Anız yangınından etkilenen Diyarbakır'daki kırsal mahallede hortum oluştu

Benzer haberler

Pink Floyd grubunun kurucularından Roger Waters, Filistin’e destek için sahneye çıktı

Pink Floyd grubunun kurucularından Roger Waters, Filistin’e destek için sahneye çıktı

Dünyanın en kötü kokulu çiçekleri Londra'da botanik bahçede aynı anda açtı

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, yatırımcı toplantılarına katılmak için Londra'ya gitti

Türk "antikacı avcısı" İngiltere pazarlarında nadide parça arıyor

Türk "antikacı avcısı" İngiltere pazarlarında nadide parça arıyor
NATO Veri ve Yapay Zeka Politikası Başkanı Loutas, "Yapay Zeka Stratejisi"nin İttifak için önemini vurguladı

NATO Veri ve Yapay Zeka Politikası Başkanı Loutas, "Yapay Zeka Stratejisi"nin İttifak için önemini vurguladı
Londra'da üniversitelilerden Filistin eylemlerine katıldıkları için uzaklaştırılan arkadaşlarına destek

Londra'da üniversitelilerden Filistin eylemlerine katıldıkları için uzaklaştırılan arkadaşlarına destek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet