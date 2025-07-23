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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Londra Belediye Başkanı Khan, İngiltere'nin derhal Filistin'i tanıması çağrısı yaptı

Londra'nın Belediye Başkanı Sadık Khan, ülkesinin Filistin devletini derhal tanıması gerektiğini belirterek, "Filistin adını taşıyacak geçerli bir devlet kalmazsa, iki devletli çözümden de bahsedilemez." dedi.

Zuhal Demirci  | 23.07.2025 - Güncelleme : 23.07.2025
Londra Belediye Başkanı Khan, İngiltere'nin derhal Filistin'i tanıması çağrısı yaptı

İngiltere

Khan, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'deki acı verici durumun her geçen gün daha da kötüye gittiğini ve krizin yatışacağına dair hiçbir işaretin de olmadığını belirtti.

Gazze'de çocukların yıkıntılar arasında umutsuzca yiyecek aradığını, aile üyelerinin yardım ararken İsrail askerleri tarafından vurularak öldürüldüğünü belirten Khan, "Yürek burkan görüntülerde, masum hayatlar dünyanın gözleri önünde paramparça ediliyor." ifadesini kullandı.

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"İsrail hükümetinin eylemlerini haklı gösterecek hiçbir şey yok"

Belediye Başkanı Khan, İngiliz hükümeti dahil uluslararası toplumun İsrail hükümetine, bu korkunç, anlamsız katliamı durdurması ve hayati öneme sahip yardımların girmesine izin vermesi için çok daha fazla baskı yapması gerektiğinin altını çizdi.

İsrail hükümetinin eylemlerini haklı gösterecek hiçbir şey olmadığını vurgulayan Khan, "İngiltere, Filistin devletini derhal tanımalı. Filistin adını taşıyacak geçerli bir devlet kalmazsa, iki devletli çözümden de bahsedilemez." ifadelerine yer verdi.

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