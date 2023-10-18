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İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları devam ediyor. Sınır kenti Sderot'tan yayındayız Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bileck’te “Seramik Sağlık Gereçleri 5. Üretim Tesisi Açılış Töreni”nde konuşuyor
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Politika, İsrail-Filistin çatışması

MHP Genel Başkanı Bahçeli: (İsrail'in hastane saldırısı) Sivil halk katliam ablukasına alınmıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Vahşet her gün yeni bir boyut kazanmaktadır. Sivil halk katliam ablukasına alınmıştır." ifadesini kullandı.

Esin Işık  | 18.10.2023 - Güncelleme : 18.10.2023
MHP Genel Başkanı Bahçeli: (İsrail'in hastane saldırısı) Sivil halk katliam ablukasına alınmıştır

Ankara

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de, kahredici ve korkunç bir trajedinin bütün komplikasyonları yaşanırken, maalesef dünyanın sessiz ve seyirci olduğunu vurguladı.

Acıya ve kana bulanan Gazze'de faal halde olan bir hastaneye, dün İsrail savaş uçaklarının hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiğinin açıklandığına dikkati çeken Bahçeli, "Vahşet her gün yeni bir boyut kazanmaktadır. Sivil halk katliam ablukasına alınmıştır. Bu sıcak ve sarsıcı ortamda ABD Başkanı Biden'ın İsrail'i ziyareti ve aleni destek mesajı vermesi, şiddet ve yıkım operasyonuna taraf olması demektir. Aynı zamanda tarihi bir yanlıştır. Biden'ın İsrail'e gitmesi, akla iki seçenek getirmiştir: Ya İsrail saldırılarını doğrudan yönetmektedir ya da siyonist lobiler tarafından yönetilmektedir. İki seçenek de felakete hizmettir. ABD Başkanı, şayet İsrail yerine ilk durak olarak Türkiye'ye gelmiş olsaydı, bu tavır ve tercihten Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde ve iki taraflı eşgüdüm halinde arabuluculuk misyonuna talip olduğu, barış ve çözüm ortamını inşa etmek amacıyla iyi niyetli arayış içinde bulunduğu anlamı çıkardı." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, Biden'ın sorumsuz ve sağduyudan yoksun politikasının uzlaştırıcı ve yatıştırıcı değil, bilakis kışkırtıcı ve karanlık mahiyetli olduğunu belirtti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, şunları kaydetti:

"İsrail-Filistin arasındaki ağırlaşmış sorunun yegane çözümü, bölgede iki devletli bir yapının acilen ve uluslararası toplumun desteğiyle hayata geçmesidir. 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız ve egemen bir Filistin devleti mutlak surette tezahür ve tecelli etmek durumundadır. Akan kanın durması, adaletin ihyası, ancak bu sayede mümkündür.

Sivil ve masum insanlara yönelik saldırıları nefretle kınıyor, hayatlarını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Cenabıallah'tan rahmetler diliyor, yaralılara şifalar temenni ediyorum. Vahşet bitsin, insanlık birleşsin. Niyaz ederim ki dehşet son bulsun, dualarımız kabul olsun. Çocuklar yaşasın, katiller kahrolsun."


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