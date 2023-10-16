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Spor, İsrail-Filistin çatışması

Karma dövüş sanatlarının ilk Müslüman şampiyonu Nurmagomedov'dan Filistin'e destek mesajı

Karma dövüş sanatlarının ilk Müslüman şampiyonu unvanına sahip Dağıstanlı sporcu Khabib Nurmagomedov, İsrail ordusunun saldırıları altındaki Filistin için dayanışma mesajı verdi.

Fatih Erel  | 16.10.2023 - Güncelleme : 16.10.2023
Karma dövüş sanatlarının ilk Müslüman şampiyonu Nurmagomedov'dan Filistin'e destek mesajı

İstanbul

Dövüş sporlarının ilk Müslüman şampiyonu unvanına sahip olan ve geçen yıl kariyerini noktaladığını duyuran Nurmagomedov, sosyal medya hesabından, "Filistinliler, Allah sizinle olduğu sürece sayıların hiçbir önemi yoktur." ifadesini paylaştı.

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