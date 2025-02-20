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Sağlık, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, hastanelerdeki kısıtlı oksijenin etkileri konusunda uyardı

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, hastanelerdeki oksijen eksikliğinin neden olacağı etkiler konusunda uyarıda bulundu.

Mohamed Majed, Halime Afra Aksoy, Ali Semerci  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, hastanelerdeki kısıtlı oksijenin etkileri konusunda uyardı Fotoğraf: Doaa Albaz/AA

Gazze

Bakan Müsteşar Yardımcısı Bessam Hamadin, yaptığı açıklamada Gazze'deki hastaneler ve sağlık sisteminin sistematik olarak tahrip edilmesi nedeniyle son derece zor insani koşullarla karşı karşıya olduklarını, özellikle de hastanelerin oksijen üretim ve depolama sistemlerinin çok kısıtlı imkanlarla çalıştığını belirtti.

Hamadin, İsrail'in Gazze'de 15 ay boyunca gerçekleştirdiği soykırımda 10 merkezi elektrik üretim istasyonunun tahrip olduğuna işaret ederek, hasta ve yaralıların hayatının kurtarılmasında son derece önemli olan oksijen eksikliğinin yol açacağı tehlikeler konusunda uyardı.

İsrail saldırılarında zorla yerinden edilen Filistinlilerin Gazze'nin güneyinden kuzeyine geri dönüşlerle birlikte hastaneler ve sağlık tesislerindeki yoğunluğun arttığına dikkati çeken Hamadin, Birleşmiş Milletler ve uluslararası kurumlara "oksijen istasyonlarının girişine izin verilmesi; sağlık tesislerine oksijen sağlanmasının sürdürülebilirliğinin garanti altına alınması" konusunda İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulundu.

Gazze Şeridi’ndeki Filistin Hükümeti Medya Ofisinin son istatistiklerine göre, İsrail 7 Ekim 2023'te başladığı saldırılarda, devlet ve özel hastaneler dahil, bölgede bulunan 38 hastaneden 34'ünü yıktı. Gazze Şeridi'nde çok ciddi boyutlara varan ilaç ve tıbbi ekipman eksikliğine rağmen 4 hastane sınırlı kapasiteyle faaliyet göstermeye çalıştı.

İsrail saldırılarında 80 sağlık merkezi tamamen hizmet dışı kalırken, 162 sağlık kurumu da tahrip edildi. Ambulansların da doğrudan hedef alındığı saldırılarda, 136 araç imha edildi. Bu da sağlık ekiplerinin acil durumlara müdahale kabiliyetini büyük ölçüde felç etti.

İsrail ordusu saldırılarında Gazze'deki sağlık personelini de doğrudan hedef aldı. Medya ofisinin raporunda, "İsrail hapishanelerinde idam edilen 3 kişi dahil, 331 sağlık sektörü çalışanı şehit edildi.” ifadelerine yer verildi.

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