Gazze Şeridi'nde çocuk felci aşılama kampanyası başlatıldı
Gazze Şeridi'nde 10 yaş altı yaklaşık 600 bin Filistinli çocuğa yönelik çocuk felci aşı kampanyasının başladığı bildirildi.
Gazze
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNWRA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, yaptığı yazılı açıklamada, bugün Gazze'de geniş çaplı çocuk felci aşılama kampanyasının başlatıldığını belirtti.
Gazze Şeridi genelinde 10 yaş altı yaklaşık 600 bin çocuğu aşılamayı hedeflediklerini ifade eden Lazzarini, kampanyanın, kanalizasyon suyunda çocukların hayatlarını tehlikeye atan çocuk felci virüsünün varlığının tespit edilmesi üzerine başlatıldığını dile getirdi.
Aşılama çalışmaları, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve UNRWA işbirliğiyle yürütülüyor.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 19 Şubat'ta yaptığı açıklamada, kanalizasyon suyunda çocuk felci virüsünün bulunması üzerine hastalığın geri dönebileceği endişesiyle 22 Şubat Cumartesi günü aşı kampanyası başlatılacağını duyurmuştu.
Kampanyanın 3 gün süreceği belirtilen açıklamada, ihtiyaç duyulması halinde iki gün daha uzatılabileceğine işaret edilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.