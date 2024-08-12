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Politika, İsrail-Filistin çatışması

Fidan'dan Blinken'a, "kalıcı ateşkes için İsrail üzerinde baskı kurulmalı" mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, telefonda görüştüğü ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'a, kalıcı ateşkes için İsrail üzerinde baskı kurulması gerektiğini söyledi.

Gökhan Çeliker  | 12.08.2024 - Güncelleme : 12.08.2024
Fidan'dan Blinken'a, "kalıcı ateşkes için İsrail üzerinde baskı kurulmalı" mesajı

Ankara

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fidan'ın, Blinken ile karşı tarafın talebi üzerine telefonda görüştüğünü belirtti.

Görüşmede, İsrail ile Hamas arasındaki müzakere süreci ve bölgede artan gerilimin ele alındığı vurgulanan paylaşımda, "Sayın Bakanımız, Hamas Siyasi Büro Şefi Heniyye'nin şehit edilmesinin ve Filistinlilere karşı devam eden katliamın İsrail'in barışın tesisi konusunda istekli olmadığını bir kez daha gösterdiğini söyledi." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda, Bakan Fidan'ın Hamas‘ın daha önce ateşkes konusunda yapıcı bir tutum ortaya koyduğunu belirttiğinin altı çizilerek, "Sayın Bakanımız, kalıcı ateşkes için İsrail üzerinde baskı kurulması gerektiğini ifade etti." bilgisi verildi.

Fidan'ın ayrıca bölgede artan gerilimin kaygı verici olduğunu söylediği aktarılan paylaşımda, Blinken'a, İsrail’in çatışmaların daha fazla yayılmasına neden olacak kışkırtıcı adımlardan kaçınması gerektiğini ifade ettiği kaydedildi.

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