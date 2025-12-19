Dolar
42.81
Euro
50.21
Altın
4,326.97
ETH/USDT
2,952.90
BTC/USDT
88,157.00
BIST 100
11,316.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam, insana dair

Yorgancı Şerafettin dede 72 yıldır iğnesini elinden bırakmıyor

Kastamonu'da yaşayan Şerafettin Küçükbulut, yorgancılık mesleğini ilerleyen yaşına rağmen devam ettiriyor.

Bilal Kahyaoğlu, Elifnur Önder  | 19.12.2025 - Güncelleme : 19.12.2025
Yorgancı Şerafettin dede 72 yıldır iğnesini elinden bırakmıyor Fotoğraf: Elifnur Önder/AA

Kastamonu

Kentte 1953 yılında bir yorgancının yanında çalışmaya başlayan 84 yaşındaki Küçükbulut, 1956-58 yıllarında İstanbul Kadiköy'de başka bir yorgancının yanında çalıştı. Daha sonra tekrar memleketine dönen Küçükbulut, aynı yıl kendi dükkanını açtı.

"Şerafettin dede", iğne ve ipliğiyle 72 yıldır dolgusu pamuk veya yün olup bölgede hala talep gören saten yorganları titizlikle işliyor.

Şerafettin Küçükbulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde doğduğunu, çalışmak için kente geldiğini, Kastamonu ve İstanbul'da mesleğin inceliklerini öğrenerek üç çocuk büyüttüğünü anlattı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yaklaşık elli yıldır aynı dükkanda çalıştığını belirten Küçükbulut, şöyle devam etti:

"Yorgancı hocalarımın biri Trabzonlu, biri Çatalzeytinliydi. Kalfa olarak Trabzonlu yorgancının yanına gittim. Onun dükkanında yorgan dikmeye başladım. Bana yorgan başına para ödüyordu. Daha sonra 1956'da İstanbul'a gittim, Kadıköy'de 2 yıl çalıştım. Daha sonra bir bayramda köye geldim. 'Ben İstanbul'da dükkan açacağım' dedim. Ailem 'Bizi burada yalnız bırakma, biz sensiz ne yaparız' dediler. Ben de bu sözün üzerine 1958 yılında Kastamonu'da dükkan açtım. Şu anki dükkanıma ise 1977'de taşındım. 1977'den beri aynı dükkanda devam ediyorum."

72 yılda 22 yorgan ustası yetiştirdi

Çalıştığı 72 yıllık sürede 22 yorgan ustası yetiştirdiğini ifade eden Küçükbulut, "Bunlardan ikisi oğlum. Dördünü de çocuk yetiştirme yurdundan aldım. Ytiştirdiğim ustalardan üçü rahmetli oldu. Bu mesleği halihazırda devam ettirmeye çalışıyorum." diye konuştu.

Yetiştirdiği ustaların kendisini çok sevdiğini, iyilik yapanın iyilik bulduğunu dile getiren Küçükbulut, müşterilerinin de yaptığı yorganlardan memnun kaldığına işaret ederek şunları kaydetti:

"Benim diktiğim yorganlar garantilidir. Benim işim memnun etmektir, diktiğim yorganlara garanti vermektir. Benim diktiğim yorganlar sökülmez, uzun ömürlüdür. Bozulmaz ve ezilmez. Müşterilerim beni sever, ben müşterilerimi severim. Kastamonu, İstanbul ve Ankara'dan müşterilerim var. Bu mesleğe devam ediyorum. Mesleğimi seviyorum, mesleğimi bırakmak istemiyorum."

Evlenecek kişilere indirim yaptığını belirten Küçükbulut, eskiden yorganı alana gelinlik hediye ettiğini, yorgan alanlardan bebeği olduğunu öğrendiklerine de yaptığı küçük yorganları hediye ettiğini söyledi.

Sağlığının yerinde olduğunu, sağlığı elverdiği sürece de mesleğini sürdüreceğini vurgulayan Küçükbulut, işini severek ve sabırla yapanların, hiçbir zaman sıkıntı çekmeyeceklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Devletleri Dezenformasyonla Mücadele Forumu'nda medyanın gelecek inşasındaki rolü vurgulandı
Türkiye'nin doğal sit alanı büyüklüğü 28 bin 907 kilometrekareye ulaştı
Tunceli'de yaban keçileri Munzur Vadisi'ne indi
İstanbul'da 3 ilçedeki bazı mahallelere 19 saat su verilemeyecek
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada Muhittin Böcek'in ek ifadesi alındı

Benzer haberler

Yorgancı Şerafettin dede 72 yıldır iğnesini elinden bırakmıyor

Yorgancı Şerafettin dede 72 yıldır iğnesini elinden bırakmıyor

Mevsimin ilk karıyla gelinliğini giyen Deresökü Orman Parkı'nda görsel şölen oluştu

Beyaz örtüyle kaplanan Küre Dağları dron ile görüntülendi

Kastamonu'da köy yolları karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla açılıyor

Kastamonu'da köy yolları karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla açılıyor
Kastamonulu kadınlar Kurtuluş Savaşı'nın kadın kahramanlarını taş baskıyla resmetti

Kastamonulu kadınlar Kurtuluş Savaşı'nın kadın kahramanlarını taş baskıyla resmetti
Horma Kanyonu olumsuz hava şartları nedeniyle ziyarete kapatıldı

Horma Kanyonu olumsuz hava şartları nedeniyle ziyarete kapatıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet