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Spor, insana dair

Sporda Avrupa'yı dize getiren kadın subaylar, AA'ya konuştu

Yunanistan'da 41 ülkeden 1133 sporcunun katıldığı Avrupa Kick Boks Şampiyonası'na katılan TSK Spor Gücü personeli kadın subaylar, altın madalyalarla yurda döndü.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 29.11.2024 - Güncelleme : 29.11.2024
Sporda Avrupa'yı dize getiren kadın subaylar, AA'ya konuştu Fotoğraf: Ahmet Serdar Eser/AA

Ankara

Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda, Türk Milli Takımı adına ringe çıkarak Avrupa şampiyonu olan TSK Spor Gücü personeli teğmenler, AA'ya konuştu.

52 kilogram Low Kick branşında altın madalya kazanan Öğretmen Teğmen Zeliha Doğan, spora 2007'de babasının teşvikiyle başladığını ve kariyeri boyunca dünya şampiyonluğu da dahil birçok başarıya imza attığını anlattı.

Doğan, Avrupa Şampiyonası'na haftada 6 gün yoğun antrenmanla hazırlandığını dile getirdi.

Sıkletinde 9 rakibin yer aldığını belirten Doğan, şöyle konuştu:

"İlk olarak Polonyalı bir sporcuyla karşılaştım. Ardından Azerbaycanlı rakibimi yendim ve finalde Fransız sporcuyla karşılaştım. Fransız rakibimle daha önce 2022'de yarı finalde karşılaşmıştım ve 3-0 kazanmıştım. Ancak o, geçen yıl dünya şampiyonu oldu, ben dereceye girememiştim. Bu durum beni daha da hırslandırdı. Bu yıl çok daha iyi hazırlanarak finalde tekrar 3-0 galip geldim. Tabii final müsabakası heyecanı insanı çok etkiliyor. Maç öncesi kaygılarım vardı ama kendime güvenerek çıktım ve başardım."

Arkadaşlarının kendisine ön tekmesini iyi kullandığını söylediğini ifade eden Doğan, müsabakalarda ön tekmesiyle rakibi üzerinde baskı kurduğunu kaydetti.

Doğan, şampiyonluk kürsüsündeki duygularını ise şu ifadelerle anlattı:

"Oraya çıktığımda çok büyük onur ve gurur duydum. Bu başarıyı kendi adıma değil, aslında ülkem adına aldım. Başarı benim değil, Türkiye'nin başarısı. Sırtıma bayrağı aldığımda ve İstiklal Marşı'mızı okuttuğumda aslında emeklerimin karşılığını aldığımı hissettim. Büyük bir gurur duydum, onur duydum."

Doğan, Türk Silahlı Kuvvetleri adına katıldığı müsabakalarda dünya şampiyonluğunu hedeflediğini de bildirdi.

"Şampiyon olduğumu hayal ettim"

65 kilogram K-1 branşında Avrupa şampiyonu olan Öğretmen Teğmen Nagihan Karakuş ise 14 yıllık kariyerine bir altın madalya daha ekledi.

Şampiyonaya sıkı bir antrenman programıyla hazırlandıklarını anlatan Karakuş, yarı final maçına, dizine aldığı darbe sonucu oluşan yırtıkla devam ettiğini, buna rağmen şampiyon olduğunu belirtti.

"Maça çıkmak benim için çok zordu. Dizimin üzerine basamıyorken bile şampiyon olmayı bir zorunluluk olarak gördüm." diyen Karakuş, zorlu bir mücadele süreci geçirdiğini ifade etti.

Müsabaka sırasında şampiyonluk anlarını düşünerek kendini motive ettiğini dile getiren Karakuş, sakatlığına rağmen kazandığı madalyanın kendisi için çok özel olduğunu bildirdi.

Sakatlığını tamamen atlatıp gelecek yıl düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda mücadele etmek istediğini belirten Karakuş, "Bu şampiyona benim için çok özel. Sakatlığıma rağmen başardığım için mutluyum." diye konuştu.

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