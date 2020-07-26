Euro
7.98
Dolar
6.85
BIST 100
119,201.63
Altın
1,902.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, açıklamalarda bulunuyor
logo
insana dair

Muşlu grafikerin çizdiği hiperrealist resimler ilgi çekiyor

Muş'ta küçük yaşlarda televizyondan ressam Bob Ross'u izleyerek resim çizmeye başlayan grafiker Veysel Asya, kurduğu hiperrealist resim atölyesinde beğendiği fotoğrafları tuvale yansıtıyor.

İbrahim Yaldız   | 26.07.2020
Muşlu grafikerin çizdiği hiperrealist resimler ilgi çekiyor Fotoğraf: İbrahim Yaldız/AA

Muş

Muş'ta, televizyon kanallarında hızlı ve kolay resim yapmayı öğreten Bob Ross sayesinde resim merakı başlayan 27 yaşındaki Veysel Asya'nın, hiperrealizm (foto gerçekçilik) yöntemini kullanarak çizdiği resimler gerçek görüntülerini aratmıyor.

Kentteki bir teknoloji mağazasında çalışan Asya, ilkokul yıllarında televizyonda izlediği Bob Ross sayesinde resim yapmaya başladı.

Aldığı eğitimlerle kendini geliştirdikten sonra İtalyan ressam Emanuele Dascanio'nun videolarını izleyerek hiperrealizm yöntemini öğrenmeye çalışan Asya, bir kısmını resim atölyesine dönüştürdüğü Muş Kültür Evi Gençlik Derneği'nde, kendi imkanlarıyla temin ettiği malzemelerle gerçeğini aratmayan resimler çiziyor.

Beğendiği portre fotoğrafları, bazen günlerce emek vererek tüm detaylarıyla tuvale yansıtan Asya, sergi açarak resimlerini sanatseverlerin beğenisine sunmayı hedefliyor.

"Gerçeğe en yakın teknik"

Asya, AA muhabirine, resim çizme merakının küçük yaşlarda başladığını, yeteneğini ilerlettikten sonra kara kalem alanında kendini geliştirmeye karar verdiğini söyledi. 

İnternet üzerinden çizim araştırmaları yaptığını, kuru fırça tekniğini araştırdığını aktaran Asya, şöyle devam etti:

"Son zamanlarda tekniğimi geliştirmek amacıyla yağlı boya ve asetatlı kalemler kullanmaya başladım. Bu teknik, gerçeğe en yakın teknik. 3 boyutun biraz daha üstüne çıkıyor. Bir teknoloji mağazasında tasarımcılık yapıyorum. Boş zamanlarımızda tekniğimi geliştirmeye devam ediyorum. Bunun için uykumdan, izinli günümden feragat ediyorum. İlk amacım sergi açmak. Bunun üzerine çalışma yapıyorum. Türkiye'de bu tekniği kullananların sayısı çok az. Bunu duyurmak istiyorum."

"Bir portre resmi 117 günde çizdim"

Yaşlı bir adamın portre resmini 117 günde çizebildiğini anlatan Asya, şunları kaydetti: 

"Saat olarak baz alırsak 495 saatlik bir çalışma. Bunu yaparken bazen tepki bazen de öneri aldım. İnsanlar 'neden böyle zor bir resim tercih ettin' diye soruyor. Benim de bulabileceğim en zor resim buydu. Amacım bu tekniği ileriye taşımak. Resimle aramızda bir arkadaşlık geçti. Çizime ilk gözlerden başladım ve ifadeyi yakalamaya çalıştım. Daha sonra burnunda eziklik ve kırık vardı, oraya yoğunlaştım. Zor bir çalışma oldu."



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 16 milyon 212 bini geçti
Brezilya ve Hindistan'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
Kuzey Kore'de ilk Kovid-19 vakası şüphesi
Mısır'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 40 kişi yaşamını yitirdi
Florida Kovid-19 vakalarında New York'u geride bıraktı

Benzer haberler

Muşlu grafikerin çizdiği hiperrealist resimler ilgi çekiyor

Muşlu grafikerin çizdiği hiperrealist resimler ilgi çekiyor

Muş Valiliğinden eşi tarafından öldürülen kadınla ilgili açıklama

Muş'ta hububat hasadından bir milyar liralık gelir beklentisi

Muş'ta terörden temizlenen yaylalar koyun sürüleriyle doldu

Muş'ta terörden temizlenen yaylalar koyun sürüleriyle doldu