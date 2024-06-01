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Yaşam, insana dair

Minibüsü iş yerine dönüştüren berber, müşterilerinin ayağına gidiyor

İzmir'de 23 yıldır berberlik yapan Sercan Eroğlu, iş yerine dönüştürdüğü minibüsle gezerek hizmet veriyor.

Mustafa Güngör  | 01.06.2024 - Güncelleme : 01.06.2024
Minibüsü iş yerine dönüştüren berber, müşterilerinin ayağına gidiyor Fotoğraf: Orhan Fatih Doğan/AA

İzmir

Urla ilçesinde yaşayan ve Balçova ilçesinde berber dükkanı işleten 33 yaşındaki Sercan Eroğlu, evi ile iş yeri arasındaki mesafenin uzak olması nedeniyle ailesine fazla vakit ayıramadığını fark etti.

Ailesiyle tatillerde kullanmak için karavana dönüştürmek üzere ikinci el minibüs satın alan Eroğlu, bu sırada dükkan kirasının da artırılması üzerine minibüsü iş yerine çevirmeye karar verdi.

Yaklaşık 5 aylık çalışmayla minibüsü, güneş enerjisi panelleri, su tankları, koltuğu, lavabosu, aynası ve diğer aksesuarlarıyla bir berber dükkanına dönüştüren Eroğlu, gerekli izinleri aldıktan sonra mobil hizmet vermeye başladı.

Yaklaşık 2 haftadır müşterilerine minibüste hizmet veren Eroğlu, isteyenleri orman ve deniz manzarası eşliğinde de tıraş edebiliyor.

"Çok zevkli bir sistem oldu hem benim hem müşterilerim için"

Sercan Eroğlu, AA muhabirine, 10 yaşında çırak olarak başladığı meslekte 23 yılını doldurduğunu söyledi.

Ailesiyle seyahat etmeyi çok sevdiğini ancak mesleği nedeniyle buna fazla vakit ayıramadıklarını dile getiren Eroğlu, her gün işe gidip gelme süresinin de fazla olması nedeniyle radikal bir karar aldığını anlattı.

Dükkanında elektrik ihtiyacını güneş panellerinden karşıladığını, tanklardaki suyun da günlük ihtiyacı giderdiğini dile getiren Eroğlu, eskiden müşterilerinin kendisine geldiğini, şimdi ise kendisinin müşterilerinin ayağına gittiğini kaydetti.

Eroğlu, şöyle devam etti:

"Gün belirliyorum müşterilerim için. Balçova'ya, Çeşme'ye, Urla'ya gidiyorum. Gezerek yapıyorum bu işi. İsterlerse deniz kenarında isterlerse dağda... Mangalını yakarak, oturarak tıraş yapıyorum. Yani çok zevkli bir sistem oldu hem benim hem müşterilerim için. Rağbet çok, merak ediyorlar. İnsanlar geliyor dükkanın içine bakıyor. Gezmekle işi birleştirdik aslında. Çünkü dükkandan sıkıldım. Dükkanda hiçbir yere gidemiyorsunuz. Ben şimdi onların ayağına gittiğim, onlara gün verdiğim için daha rahat oldu."

Aracında nostaljik müzikler çaldığını, müşterilerine meşrubat ikramında bulunduğunu da belirten Eroğlu, Urla'ya uzak güzergahlardan gelen talepler için yol ücreti talep ettiğini söyledi.

"Deniz kenarında tıraşımızı olduk"

Seyyar berberin müşterilerinden Halil Özsoy ise Eroğlu'nun minibüsünde berberlik yaptığını sosyal medyadan gördüğünü ifade etti.

Randevu almasının ardından saç, sakal kesimi için Urla sahilinde buluştuklarını anlatan Özsoy, "Deniz kenarında tıraşımızı olduk. Benim için çok farklıydı. Gerçekten çok değişik bir tecrübe oldu." dedi.

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