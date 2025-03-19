Dolar
38.31
Euro
42.00
Altın
3,035.82
ETH/USDT
1,972.20
BTC/USDT
83,645.00
BIST 100
10,085.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam, insana dair

Mersin'de hastanenin telefon trafiği görme engelli santral görevlisine emanet

Mersin'de çocukken elektrik çarpması sonucu görme yetisini kaybeden 39 yaşındaki Raif Demir, 14 yıldır görev yaptığı Toros Devlet Hastanesi'nin telefon santraline gelen çağrıları yanıtlıyor.

Yakup Sağlam  | 19.03.2025 - Güncelleme : 19.03.2025
Mersin'de hastanenin telefon trafiği görme engelli santral görevlisine emanet Fotoğraf: Yakup Sağlam/AA

Mersin

Akdeniz ilçesinde yaşayan evli ve iki çocuk babası Demir, 7 yaşında oyun oynarken elektrik çarpması nedeniyle yaralandı.

Kaza nedeniyle görme yetisini kaybeden, yüzü ve ellerinde yanık oluşan Demir, tedavisinden 8 yıl sonra yarım kalan eğitimini sürdürdü.

Demir, ilkokul ve liseyi bitirmesinin ardından açık öğretim sistemiyle Anadolu Üniversitesinin sosyal hizmetler ile halkla ilişkiler ve reklamcılık bölümlerinden mezun oldu.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (EKPSS) başarılı olan Demir, 2011'de atandığı Toros Devlet Hastanesi'nin telefon santralinde görevlendirildi.

İlk başlarda Braille alfabesiyle oluşturduğu rehber yardımıyla çağrıları yönlendiren Demir, zamanla kendini geliştirip numaraları ezberledi.

İşini 14 yıldır severek sürdüren Demir, hasta ve hasta yakınlarına yardımcı olabilmek için her gün çok sayıda çağrıya yanıt veriyor.

"Hayatta hiçbir şey zor değil, sadece istemek lazım"

Raif Demir, AA muhabirine, çocukken yaşadığı kaza nedeniyle zor günler geçirdiğini ve 4 kez ameliyat olduğunu söyledi.

Hedeflerinden vazgeçmediğini dile getiren Demir, "Kendimi geliştirmek için sürekli çaba içerisine girdim. Bana 'sen üniversite okuyamazsın' diyenler oldu. Hevesim kırıldı ama ona rağmen ısrarla, azimle üniversiteye kaydoldum ve çok şükür bitirdim. Hayatta hiçbir şey zor değil sadece istemek lazım." dedi.

Demir, işini yaparken vatandaşlarla etkili konuşabilmek için Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünü tamamladığını anlattı.

Mesleğini sevdiğini belirten Demir, şöyle konuştu:

"Santralde telefonlara bakıyor, vatandaşları yönlendirip problemlerini çözmeye çalışıyoruz. Hastalara kaybettikleri reçetelerini tekrar gönderiyoruz. Burada çalışarak hem ayaklarımın üzerinde duruyor hem de insanlara faydalı olabiliyorum. Engelli kardeşlerim de mücadele etmeyi bırakmasınlar."

Demir, engelli bireylere yardımcı olmak ve hayatlarına dokunmak için Türkiye Görme Engelliler Derneği Mersin Şubesinde aktif görev aldığını söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sakarya'da mobilyacılar çarşısında çıkan yangına müdahale ediliyor
Erzurum ve Elazığ için kuvvetli kar yağışı uyarısı
İzmir'de şiddetli rüzgar nedeniyle feribot seferleri iptal edildi
Trabzon'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Muşlu aileler DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü

Benzer haberler

Mersin'de hastanenin telefon trafiği görme engelli santral görevlisine emanet

Mersin'de hastanenin telefon trafiği görme engelli santral görevlisine emanet

Tamirciliğe ömrünü adayan Ekrem usta arızalı gramofonlara ses veriyor

Doktor tavsiyesiyle başvurduğu sağlıklı hayat merkezi sayesinde 6 ayda 22 kilo verdi

Bakan Işıkhan: Teşviklerimizle, desteklerimizle iş dünyamızın rekabet gücünü artıracak adımları atmaya devam edeceğiz

Bakan Işıkhan: Teşviklerimizle, desteklerimizle iş dünyamızın rekabet gücünü artıracak adımları atmaya devam edeceğiz
Bakan Işıkhan: Ülkemizdeki sosyal güvenlik sistemi dünya çapında örnek alınabilir bir seviyeye ulaşmıştır

Bakan Işıkhan: Ülkemizdeki sosyal güvenlik sistemi dünya çapında örnek alınabilir bir seviyeye ulaşmıştır
Mersin'deki Anıtlı Barajı'nın yapım sözleşmesi imzalandı

Mersin'deki Anıtlı Barajı'nın yapım sözleşmesi imzalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet