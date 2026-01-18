Dolar
Yaşam, insana dair

Malya Tarım İşletmesi yerli ırk koyun yetiştirerek hayvancılığa destek veriyor

Kırşehir'deki Malya Tarım İşletmesi, yetiştirdiği yerli ırk koyunlar ile ülkede hayvancılığın gelişmesine katkıda bulunuyor.

Serkan Güner  | 18.01.2026 - Güncelleme : 18.01.2026
Malya Tarım İşletmesi yerli ırk koyun yetiştirerek hayvancılığa destek veriyor Fotoğraf: Tunahan Akgün/AA

Kırşehir

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) 4. büyük işletmesi olan merkezde yetiştirilen akkaraman ve Malya ırkı koyunlar, bölge illeri başta olmak üzere birçok şehirden talep görüyor.

Toklularla beraber 12 bin civarında küçükbaş bulunan işletmede, hayvanların bakımı titizlikle yürütülüyor.

İşletmenin Hayvancılık Şefi Ümit Turgut, AA muhabirine, Malya'nın önemli küçükbaş yetiştirme merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Turgut, 7 bin anaç koyun bulunan işletmede 2025 doğumlu toklularla beraber 12 bin civarında hayvan mevcudu olduğunu anlattı.

Üreticilerin buradaki küçükbaş hayvanlarla sürülerini büyüttüğünü belirten Turgut, "İşletmemiz, kendi adını taşıyan Malya ırkı koyunlar ve akkaraman ırkı koyunları bünyesinde yetiştirmekte olup, ülkemizin küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine önemli katkıda bulunmaktadır. İşletmemizde yetiştirilen üstün vasıflı damızlık hayvanlarımız, özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde Kayseri, Konya, Ankara, Aksaray'daki çiftçilerimizden yoğun talep görüyor. Talepleri karşılamak için çalışıyoruz." diye konuştu.

9 bin civarında kuzu doğumu bekleniyor

Veteriner hekim Rukiye Boz ise işletmedeki yerli ırk küçükbaşların ikizlik oranının yüzde 50'ye yakın olduğunu söyledi.

Hayvanların Mart 2026'da doğumlarının gerçekleşmesini beklediklerini ifade eden Boz, 9 bin civarında yeni kuzunun dünyaya gelmesinin beklendiğini belirtti.

Malya ırkı koyunların etçil yapıda ve et verim randımanının yüzde 45'in üzerinde olduğuna dikkati çeken Boz, "Koyunlarımıza kendi ürettiğimiz yemlerden verilmekte ve hasat sonrasında kendi meralarımızda ve arazilerimizde otlatılmaktadır. Önceden belirlediğimiz programımıza uyarak belirli peryotlarla koyunlarımızın aşılamalarını yapmaktayız. Ayrıca gerekli durumlarda tedavileriyle de ilgileniyoruz." dedi.

