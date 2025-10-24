Madagaskar'ın balıkçı şehri: Toliara
Afrika'nın Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Madagaskar'ın Toliara şehrinde halkın büyük bölümü geçimini balıkçılıktan sağlıyor.
Toliara
Dünyanın 4'üncü büyük adası konumunda bulunan Madagaskar'ın güneybatısındaki Toliara, ülkenin önemli liman kentleri arasında yer alıyor.
Mozambik Kanalı kıyısında yer alan şehirde, halkın büyük bölümü balıkçılık yapıyor.
Günün ilk ışıklarıyla tekneleriyle denize açılan balıkçılar, öğle saatlerinde tekrar kıyıya dönüyor.
Tutulan balıklar, kentin farklı noktalarında kurulan pazarlarda kadınlar tarafından satışa sunuluyor.