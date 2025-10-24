Dolar
Yaşam, insana dair

Madagaskar'ın balıkçı şehri: Toliara

Afrika'nın Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Madagaskar'ın Toliara şehrinde halkın büyük bölümü geçimini balıkçılıktan sağlıyor.

Eren Bozkurt  | 24.10.2025 - Güncelleme : 24.10.2025
Madagaskar'ın balıkçı şehri: Toliara Fotoğraf: Eren Bozkurt/AA

Toliara

Dünyanın 4'üncü büyük adası konumunda bulunan Madagaskar'ın güneybatısındaki Toliara, ülkenin önemli liman kentleri arasında yer alıyor.

Mozambik Kanalı kıyısında yer alan şehirde, halkın büyük bölümü balıkçılık yapıyor.

Günün ilk ışıklarıyla tekneleriyle denize açılan balıkçılar, öğle saatlerinde tekrar kıyıya dönüyor.

Tutulan balıklar, kentin farklı noktalarında kurulan pazarlarda kadınlar tarafından satışa sunuluyor.

