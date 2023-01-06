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Yaşam, insana dair

Konya'da üniversite mezunu kadın girişimci devlet desteğiyle çiftlik kurdu

Konya'da yaşayan üniversite mezunu yaşındaki 30 yaşındaki Fatma Nacakcı, devlet desteğiyle kurduğu 41 büyükbaşın bulunduğu çiftliğinde günlük 1 ton süt üretiyor.

Abdullah Doğan   | 06.01.2023
Konya'da üniversite mezunu kadın girişimci devlet desteğiyle çiftlik kurdu Fotoğraf: Mehmet Umay/AA

Konya

Aksaray Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programı'ndan 2015'te mezun olan Fatma Nacakcı, Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi"ne geçen yıl şubat ayında başvurdu.

Nacakcı, proje kapsamında aldığı 100 bin lira hibe desteği ve kadın girişimcilere verilen sıfır faizli 500 bin lira kredi desteğiyle Ereğli ilçesinde beş ay önce büyükbaş hayvan çiftliği kurdu.

Hayalini gerçekleştirerek üretime katkı sağlayan 2 çocuk annesi Nacakcı, günün büyük bir bölümünü 41 büyükbaşın bulunduğu çiftliğinde geçiriyor. Babasının desteğiyle hayvancılık yapan Nacakcı, işini daha da büyütmek istiyor.

Mesai sabahın erken saatinde başlıyor

Süt üreticilerinin kurduğu kooperatife süt satan Fatma Nacakcı, AA muhabirine, ziraat alanında yüksek öğrenimini tamamlayanlara yönelik hibe desteği programına başvurduğunu söyledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin ilçede yaptığı duyuruyla kendi çiftliğini kurma hayalini hayata geçirdiğini anlatan Nacakcı, "İki bin kişinin faydalanabileceği bilgisi üzerine şansımızı denedik. Proje hazırladık, 5 ay önce de hayvanlarımızı aldık. İşletmemizde 36 sağmal ineğimiz var ayrıca destekleme kapsamında 5 gebe düve aldık. Ev hanımıydım, projeyle çiftlik sahibi olmaya karar verdik." diye konuştu.

Nacakcı, proje kapsamında aldıkları eğitimle işletmede programlı üretim yapıldığını, severek yaptığı işte başarılı olmayı hedeflediğini aktardı.

Güne 05.30'da başladığını belirten Nacakcı, şunları anlattı:

"Hayvanları sağıyor, yavrularını doyuruyor, yemlerini veriyoruz. Çocuğumu okula götürüyor, ev işlerini de ihmal etmiyorum. Tüm bu sürecin içinde gün sonunda yine sağım telaşına giriyoruz. Günde üç kez sağım yapıyor, 1 ton süt üretiyoruz. Gençlerin bu sektöre girmesini isterim. İçinde bu işe yönelik bir heyecanı olan, hayvancılığa dair temeli bulunanların bu tarz projeleri takip etmesini tavsiye ederim. Kazancımı rahat elde edebiliyorum. Kadınların, devletin sağladığı destekleme programlarını takip etmelerini öneririm. Kadınlar üretmeye devam etsin, kadınların dokunduğu her yerin güzel olacağını düşünüyorum."

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