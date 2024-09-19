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Yaşam, insana dair

Kıbrıs gazisi, askerlik hatıralarını bitmeyen heyecanla yad ediyor

Edirne'de yaşayan 71 yaşındaki Kıbrıs gazisi Ahmet İsmailoğlu, askerlik anılarını ilk günkü heyecanla yaşatıyor.

Cihan Demirci  | 19.09.2024 - Güncelleme : 19.09.2024
Kıbrıs gazisi, askerlik hatıralarını bitmeyen heyecanla yad ediyor Fotoğraf: Cihan Demirci/AA

Edirne

İsmailoğlu, askerlik anılarını evinin "en kıymetli köşem" dediği yerinde muhafaza ettiği objelerle yad diyor.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesinin 2017'den bu yana başkanlığını da yapan İsmailoğlu, gazilere ihtiyaç duydukları konularda yardımcı oluyor.

Tezkere belgesi, fotoğrafları, madalyaları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kendisine verilen bayrakları evinde muhafaza eden İsmailoğlu, o günleri sık sık anıyor.

Memleketi Rize'nin Karasu köyünden 1973 yılında vatani görevini yapmak için Sivas'taki askeri birliğine giden İsmailoğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerince 20 Temmuz 1974'te düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan askerler arasında yer aldı.

Askerliğini tamamlayarak "gazi" ünvanıyla dönen İsmailoğlu, bir süre Rize'de yaşadıktan sonra işi dolayısıyla Edirne'ye yerleşti.

"Vatan meselemiz vardı"

İsmailoğlu, AA muhabirine, Sivas'taki acemi birliğinde 3 ay 10 gün eğitim aldıktan sonra Osmaniye'deki 50. Piyade Alay Komutanlığındaki usta birliğine katıldığını söyledi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın başlamasının ardından alayıyla birlikte harekata katıldığını belirten İsmailoğlu, "Girne'den denizden karaya çıktık. İkinci günümüzde alay komutanımız Albay Halil İbrahimkaraoğlanoğlu şehit oldu. Çok üzüldük ama önümüzde vatan meselemiz vardı, üzüntümüzü kenara koyarak görevimize devam ettik. Görevimizi başarıyla yerine getirdik." dedi.

"Çok gururluyum"

İsmailoğlu, Kıbrıs gazisi olmanın dünyanın en gurur verici ünvanı olduğunu ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde silinmez anılar yaşadığını anlatan İsmailoğlu, şunları kaydetti:

"Askerlik yıllarımda kullandığım kimliğimi ve tezkere belgemi 50 yıldır özenle evimde oluşturduğum köşede muhafaza ediyorum. Madalyalarım, askerlik fotoğraflarım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bana verilen bayrakları ve çeşitli kurumlar tarafından takdim edilen plaketleri saklıyorum. Gazilik aldığım o dönemden bana kalan yadigarlar benim manevi mirasım.

2017'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret etmiştik dönemin başbakanının bana tevdi ettiği bir Kıbrıs bayrağı var. Yıllar sonra oraya gittiğimizde bizi çok güzel karşıladılar o gün bizi gazeteci haber yapmıştı, haberimizin yer aldığı Kıbrıs Postası gazetesini de saklıyorum."

"Vatanımız için emir bekliyoruz"

İsmailoğlu, içinde askerlik sevgisinin ilk günkü aşkla devam ettiğini belirtti.

Gazilerin vatan için her zaman göreve hazır olduğunu anlatan İsmailoğlu, "Bugün vatanımızın içinde ya da dışarıdan gelebilecek bir tehlike olursa ona karşı koymaya hazırız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için de aynı duyguları taşıyoruz. Hudutlarımızın içerisinde ve dışında nerede görev verilirse göreve hazırız. Vatanımız için emir bekliyoruz." dedi.

İsmailoğlu, 2017'den bu yana da Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesinin başkanlığını yaptığını, bu kapsamda da gazilerle okullarda öğrencilere Kıbrıs Barış Harekatı'nı anlattıklarını kaydetti.

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