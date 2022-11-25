Dolar
18.63
Euro
19.31
Altın
1,747.69
ETH/USDT
1,183.50
BTC/USDT
16,447.00
BIST 100
4,871.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'de 2. bölümün hazırlıklarına Can Bartu Tesislerinde yaptığı antrenmanla başlıyor. Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'de 2. bölümün hazırlıklarına Nevzat Demir Tesislerinde yaptığı antrenmanla başlıyor.
logo
Yaşam, insana dair

İzmir'de gelinlik giyme hayali kuran otizmli genç kız için temsili düğün yapıldı

İzmir'in Menemen ilçesinde gelinlik giyme hayali kuran 22 yaşındaki otizmli Rabia Aktaş için temsili düğün merasimi gerçekleştirildi.

Etem Geylan   | 25.11.2022
İzmir'de gelinlik giyme hayali kuran otizmli genç kız için temsili düğün yapıldı

İzmir

Menemen Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, temsili düğün törenine Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan da katıldı.

Gelinlik giydiği için mutlu olduğunu belirten Rabia Aktaş, düğünde doyasıya eğlendi.

Anne Aysel Aktaş, kızı Rabia'nın 3 çocuğundan en büyüğü olduğunu belirterek, "Özel gereksinimli kızımın en büyük hayali bir gelinlik giymekti. Çok mutluyuz. Geçen hafta kına gecesi düzenlemiştik. Şimdi de gelinlik dileğini gerçekleştirdiler. Gördüğünüz gibi kızım çok mutlu oldu. Kızımı gelinlikle gördüğüm içinde ben de mutlu oldum ve çok duygulandım. Emeği geçen herkese, davetimize icap edip gelen herkese sonsuz teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Aktaş, etkinliğin düzenlenmesine destek veren Menemen Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Türk Kızılay Menemen Şubesi ve Menemen Gönüllü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yetkililerine teşekkür etti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralanan 81 kişiden 74'ü taburcu edildi
Emine Erdoğan, Konya'da hayvan barınağında yaşananları kınadı
Batman'da cami inşaatındaki iskelenin çökmesiyle 1 işçi öldü, 19 işçi yaralandı
Tekirdağ'da pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
Bartın'da sağanak ulaşımı olumsuz etkiliyor

Benzer haberler

İzmir'de gelinlik giyme hayali kuran otizmli genç kız için temsili düğün yapıldı

İzmir'de gelinlik giyme hayali kuran otizmli genç kız için temsili düğün yapıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet