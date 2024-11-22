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Yaşam, insana dair

Eylül öğretmen 10 yıldır dezavantajlı çocuklara gönüllü eğitim veriyor

Gaziantep'te görev yapan sınıf öğretmeni Eylül Polat hem mesleğini sürdürüyor hem de dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara 10 yıldır gönüllü olarak eğitim desteği sağlıyor.

Beyza Kaynarpunar  | 22.11.2024 - Güncelleme : 22.11.2024
Eylül öğretmen 10 yıldır dezavantajlı çocuklara gönüllü eğitim veriyor Fotoğraf: Beyza Kaynarpunar/AA

Gaziantep

10 yaşındayken kendisine eğitim veren gönüllü öğretmenlerden etkilenerek öğretmen olmaya karar veren 29 yaşındaki Eylül Polat, üniversiteye başladığı dönemde Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfında (TEGV) "gönüllü ablalık" yapmaya başladı.

Üniversite yıllarındaki "gönüllü ablalığı"nı mezun olup çalışmaya başladıktan sonra "gönüllü öğretmenliğe" dönüştüren Eylül öğretmen, yaklaşık 10 yıldır, mesaisinden arta kalan zamanlarda birebir ilgilendiği dezavantajlı bölgelerdeki çocukları, geleceğe en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyor.

Eğitim ve çocuk sevgisini hayatının merkezine alan, zamanının çoğunu çocuklarla geçiren Polat, eğitim desteğinin yanı sıra çeşitli aktivitelerle de onların gönüllerine dokunuyor.

Eylül Polat, AA muhabirine, öğretmenliği çok sevdiğini, eğitim verdiği çocukları geleceğe en iyi şekilde hazırlamaya çalıştığını söyledi.

Çocuklarla iç içe bir hayatı olduğunu ifade eden Polat, "Ben de TEGV'in çocuğuydum, burada büyüdüm. Burası benim dünyamdı, okuldan çıktıktan sonra koşa koşa buraya gelirdim. Büyüyünce burada gönüllü eğitmen olacağıma dair kendime söz vermiştim. Çocukların kalplerine dokunacaktım, tıpkı küçükken benim kalbime dokunulduğu gibi. Burada olduğum için çok mutluyum." dedi.

"Dünya o kadar güzelleşiyor"

Polat, çocukların okulda öğrendiklerini en iyi şekilde pekiştirmeleri için çaba gösterdiğini belirterek, onların hayatına dokunmanın kendisine gurur verdiğini dile getirdi.

Vakıfta yapılan çalışmaların önemine değinen Polat, "Burada yaptığımız her şey bizim için çok kıymetli. Burada ne kadar çok çocuğa hitap edersem, benim için dünya o kadar güzelleşiyor. Hayatımın en renkli anları gönüllülük yaptığım anlar. Çocukların hayatımda olmadığı bir dünya düşünemiyorum." diye konuştu.

Onlarla vakit geçirirken kendi çocukluğunu hatırladığını anlatan Polat, şunları kaydetti:

"Etkinliklerden en az çocuklar kadar keyif alıyorum. Onlarla beraber eğlenerek öğreniyorum. Ayrıca öğretmen olduğum için çocuklarla okul dışında ablaları olarak vakit geçiriyorum. Burası hem çocuklar hem de benim için büyük bir şans. Yetişebildiğim her çocuğun hayatına dokunmak için eğitim veriyorum. Çocukların hayatında olduğum için çok mutluyum. Hayatımın geri kalanını da burada geçirmek istiyorum."

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