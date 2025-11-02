Dolar
Yaşam, insana dair

Elazığ Valisi Hatipoğlu, valilik hayali kuran küçük kızı makamında ağırladı

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, vali olma hayali olan 10 yaşındaki ilkokul öğrencisini makamında misafir etti.

İsmail Şen  | 02.11.2025 - Güncelleme : 02.11.2025
Elazığ Valisi Hatipoğlu, valilik hayali kuran küçük kızı makamında ağırladı

Elazig

İlkokul 4. sınıf öğrencisi Eylül Mina Genç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında karşılaştığı Vali Hatipoğlu'na büyüdüğünde vali olmak istediğini söyledi.

Hatipoğlu, bu hayale kayıtsız kalmayarak, küçük kızı babasıyla Valilik makamında ağırladı.

Eylül Mina'yla bir süre sohbet eden ve eğitimine ilişkin öğüt veren Hatipoğlu, daha sonra bir süreliğine makam koltuğunu ona devretti.

Yaşadıkları karşısında mutluluk duyan Genç, Vali Hatipoğlu'na teşekkür etti.

Vali Hatipoğlu ile Eylül Mina arasındaki diyaloglar sıcak görüntüler oluşturdu.

Öte yandan Vali Hatipoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan Eylül Mina'yı misafir etmesine ilişkin paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarımızda karşılaştığımız 4. sınıf öğrencisi sevgili Eylül Mina Genç, büyüyünce vali olmak istediğini söyledi. Bu pırıl pırıl hayale kayıtsız kalamazdık. ​Kıymetli öğrencimizi ve ailesini bugün makamımızda ağırladık. Makam koltuğumuzu devrettiğimiz geleceğin valisine, çok kitap okuması, görev bilinci, halka hizmet ve azimle ilgili nasihatlerde bulunduk. ​Gözlerindeki o heyecan ve inanç, görev aşkımızı bir kez daha tazeledi. Cumhuriyetimizin 102. yılında, geleceğimizi inşa edecek olan bu azimli yavrularımızla gurur duyuyoruz. Sevgili Eylül Mina, yolun açık olsun."

