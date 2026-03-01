Dolar
Sağlık, insana dair

Bakan Memişoğlu, 2025'te 3 milyon 795 bin 722 kişiye kolorektal kanser tarama hizmeti sunduklarını bildirdi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2025 yılında 3 milyon 795 bin 722 kişiye kolorektal kanser tarama hizmeti sunduklarını belirtti.

Eylül Aşkın Akçay  | 01.03.2026 - Güncelleme : 01.03.2026
Ankara

Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Koruyucu sağlığı merkeze alan anlayışımızla 2025 yılı içerisinde 3 milyon 795 bin 722 vatandaşımıza kolorektal kanser tarama hizmeti sunduk. 130 bin vatandaşımızda şüpheli bulgu saptadık ve ileri tetkik için üst basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirdik." ifadelerini kullandı.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde, 6 bin 200 vatandaşa erken evrede kolorektal kanser tanısı koyarak tedavi süreçlerini başlattıklarını vurgulayan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Kolorektal (bağırsak) Kanseri Farkındalık Ayı vesilesiyle 50–70 yaş arasındaki tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. Hiçbir şikayetiniz olmasa bile, ücretsiz kanser taramalarımızdan yararlanmak üzere Aile Sağlığı Merkezlerimize, KETEM'lerimize Sağlıklı Hayat Merkezlerimize başvurun."

