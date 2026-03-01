Bakan Memişoğlu, 2025'te 3 milyon 795 bin 722 kişiye kolorektal kanser tarama hizmeti sunduklarını bildirdi
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2025 yılında 3 milyon 795 bin 722 kişiye kolorektal kanser tarama hizmeti sunduklarını belirtti.
Ankara
Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Koruyucu sağlığı merkeze alan anlayışımızla 2025 yılı içerisinde 3 milyon 795 bin 722 vatandaşımıza kolorektal kanser tarama hizmeti sunduk. 130 bin vatandaşımızda şüpheli bulgu saptadık ve ileri tetkik için üst basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirdik." ifadelerini kullandı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Yapılan değerlendirmeler neticesinde, 6 bin 200 vatandaşa erken evrede kolorektal kanser tanısı koyarak tedavi süreçlerini başlattıklarını vurgulayan Memişoğlu, şunları kaydetti:
"Kolorektal (bağırsak) Kanseri Farkındalık Ayı vesilesiyle 50–70 yaş arasındaki tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum. Hiçbir şikayetiniz olmasa bile, ücretsiz kanser taramalarımızdan yararlanmak üzere Aile Sağlığı Merkezlerimize, KETEM'lerimize Sağlıklı Hayat Merkezlerimize başvurun."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.