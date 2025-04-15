Dolar
38.09
Euro
43.29
Altın
3,229.04
ETH/USDT
1,642.50
BTC/USDT
85,854.00
BIST 100
9,469.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
YÖK Başkanı Erol Özvar, Malatya İnönü Üniversitesi'nin 50. yılı dönümü kutlama programında konuşuyor
logo
Spor, insana dair

Avrupa şampiyonu milli atıcı Tunahan Tatoğlu, Dünya Şampiyonası'na odaklandı

Avrupa şampiyonu milli atıcı Tunahan Tatoğlu, Dünya Şampiyonası için hazırlıklarına başladı.

Sinan Doruk  | 15.04.2025 - Güncelleme : 15.04.2025
Avrupa şampiyonu milli atıcı Tunahan Tatoğlu, Dünya Şampiyonası'na odaklandı Fotoğraf: Sinan Doruk/AA

Kahramanmaraş

Hırvatistan'ın Osijek kentinde mart ayında düzenlenen Avrupa Gençler Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 10 metre havalı tabanca kategorisinde altın madalya kazanan Tunahan Tatoğlu, hazırlıklarına memleketi Kahramanmaraş'ta devam ediyor

Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Havalı Silahlar Atış Poligonu'nda çalışan 21 yaşındaki sporcu, Mısır'da 6-16 Kasım'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda da kürsünün zirvesini hedefliyor.

Tunahan Tatoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada lisede beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle bu spora yöneldiğini söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kısa bir zamanda Türkiye'de bazı organizasyonlarda derece elde ettiğini belirten Tunahan, "Kısa sürede derece elde etmem beni daha çok motive etti ve ardından 3 ay sonra düzenlenen Federasyon Kupası'nda Türkiye şampiyonu oldum. Antrenmanlarıma devam ettim, birkaç defa milli takım barajlarını geçtim. Son olarak Avrupa Şampiyonu oldum." dedi.

İlk hedefi olan Dünya Şampiyonası'na sıkı bir şekilde hazırlandığını aktaran milli sporcu, şunları kaydetti:

"Dünya Şampiyonası için antrenmanlarıma başladım. İnşallah, gençler kategorisinde güzel bir başarı elde etmek istiyorum. Gençler kategorisindeki son yılım. Önümüzdeki yıldan itibaren büyükler kategorisinde yarışmalara katılacağım. İnşallah büyükler kategorisine geçtikten sonra 2028 yılında düzenlenecek Los Angeles Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanırım. Buradan güzel bir başarıyla dönmeyi çok isterim."

Antrenör Yusuf Tusat ise Tunahan Tatoğlu'nun genç sporculara örnek olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TİHEK, Bursa'da sadece Arapça tabelalara yasak getirilmesini "ayrımcılık" saydı
İstinaf, CHP Genel Başkanı Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödemesini hukuka uygun buldu
Kırıkkale'de sahipsiz köpeklerden kaçarken istinat duvarından düşen üniversite öğrencisi yaralandı
Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda yarın bakım çalışması yapılacak
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 9'u yurt dışı, 225'i yurt içindeki 234 üst düzey organize suç örgütü üyesi gözaltına alındı

Benzer haberler

Avrupa şampiyonu milli atıcı Tunahan Tatoğlu, Dünya Şampiyonası'na odaklandı

Avrupa şampiyonu milli atıcı Tunahan Tatoğlu, Dünya Şampiyonası'na odaklandı

Türk akademisyenlerden bitki koruma alanında rehber niteliğinde kaynak kitap

Bursaspor şampiyonluk maçına çıkıyor

8 yıldır girdiği diyalizden kadavradan nakille kurtuldu

8 yıldır girdiği diyalizden kadavradan nakille kurtuldu
6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden polisler anı köşesinde yaşatılıyor

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden polisler anı köşesinde yaşatılıyor
ÇBK Mersin'in başantrenörü Ahmet Kandemir, Avrupa Ligi'ndeki hedefi değerlendirdi

ÇBK Mersin'in başantrenörü Ahmet Kandemir, Avrupa Ligi'ndeki hedefi değerlendirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet