Dolar
42.51
Euro
49.33
Altın
4,219.25
ETH/USDT
3,045.00
BTC/USDT
91,690.00
BIST 100
10,898.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam, insana dair

Antalya'da 3. Hamsi Festivali'nde 7 ton hamsi dağıtıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 3. Hamsi Festivali'nde festivale katılımcılara 7 ton hamsi ikram edildi.

Mert Cantürk  | 30.11.2025 - Güncelleme : 30.11.2025
Antalya'da 3. Hamsi Festivali'nde 7 ton hamsi dağıtıldı Fotoğraf: Mert Cantürk/AA

Antalya

Alanya Karadenizliler Derneğince (ALKARDER) eski belediye hizmet binasının arkasındaki alanda gerçekleştirilen festivalde, yağda ve mangalda pişirilen hamsiler ekmek arası olarak ücretsiz dağıtıldı. Vatandaşlar ikramdan alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. İlçede yaşayan yabancılar da festivale ilgi göstererek ekmek arası hamsi tattı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Festivale katılan Hidayet Fırtına, etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederek, "Çok güzel bir ortam var, çok kalabalık. Bugün de güneşli bir hava hakim. Atmosfer çok güzel. Birazdan ben de ekmek arası hamsinin tadına bakacağım." dedi.

Ekmek arası balık ikramında bulunan Yavuz Selim İleli ise iki gündür ücretsiz dağıtım yaptıklarını belirterek, "İki günde 7 ton hamsi bitti. Talep yoğun, çok uzun kuyruklar var. Vatandaşlardan olumlu tepkiler alıyoruz. Bir tane hamsi yiyen ikinciyi istiyor. Ekmek arası hamsi gerçekten lezzetli." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Artvin'de örtü yangınına müdahale ediliyor
Van'da kontrolden çıkan otomobil baraja düştü
Bakan Yerlikaya: Saldırı amacıyla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulayacağız
Uludağ'da kar yağışı etkili oluyor
Türkiye, Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu Başkanlığına seçildi

Benzer haberler

Antalya'da 3. Hamsi Festivali'nde 7 ton hamsi dağıtıldı

Antalya'da 3. Hamsi Festivali'nde 7 ton hamsi dağıtıldı

Sanat tarihçisi kadın, kurduğu atölyeyle seramik sevgisini mesleğe dönüştürdü

"Geleceğe Miras Projesi" ile hızlanan kazılarla Syedra'nın yüzde 25'i gün yüzüne çıkarıldı

"El Turco" okul yıllarındaki liderliğini motoGP'de de sürdürüyor

"El Turco" okul yıllarındaki liderliğini motoGP'de de sürdürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet