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Spor, insana dair

Ampute üniversite öğrencisi, spor için ikinci üniversite okuyor

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi Bölümü öğrencisi Çiğdem Sayın, tekerlekli sandalye tenisine devam edebilmek için yeniden üniversite eğitimine başladı.

Sinan Özmüş  | 03.11.2023 - Güncelleme : 03.11.2023
Ampute üniversite öğrencisi, spor için ikinci üniversite okuyor Fotoğraf: Sinan Özmüş/AA

Antalya

Diyarbakırlı 24 yaşındaki ampute Çiğdem Sayın, üniversite eğitimi için bulunduğu Antalya'da hemşirelik bölümünden geçen dönem mezun oldu. Yaklaşık 1,5 yıl önce tekerlekli sandalye tenisiyle tanışan ve bu spora gönül veren Sayın, mezun olduktan sonra tenisten uzaklaşma ihtimaline karşılık yeniden sınava girerek Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi Bölümünü kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından 21-25 Haziran 2023 tarihlerinde yapılan Tekerlekli Sandalye Tenis Akıncılar Türkiye Şampiyonası'nda dördüncü olmayı başaran Çiğdem Sayın, hedefi olan milli takıma girebilmek için haftanın 3 günü antrenmanlarını aksatmadan sürdürüyor.

"Böyle bir branşın olduğundan dahi haberim yoktu"

Diyarbakır’da doğup büyüyen Çiğdem Sayın, AA muhabirine, doğuştan gelen hastalığı nedeniyle 20 yaşına kadar koltuk değnekleriyle yaşamını sürdürdüğünü anlattı. Sayın, 2019 yılında bacağının kesilmesi sonucu ampute olduğunu ancak protez bacak takıldıktan sonra tek başına yürüyebilir hale geldiğini ifade etti.

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinden geçen dönem mezun olduğunu aktaran Sayın, spor hayatına devam edebilmek için yeniden üniversite sınavına girerek Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi Bölümünü kazandığını söyledi.

Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takım eski antrenörü ve Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tenis antrenörü Ahmet Otman’ın teşvikiyle bu spora başladığını anlatan Sayın, şunları kaydetti:

"Böyle bir branşın olduğundan dahi haberim yoktu. Antrenörümle tanıştığım ilk gün beni tekerlekli sandalyeye bindirdi. Hayatımda daha önce tekerlekli sandalyeye binmediğim için çok garip oldum. Şu anda korkusuzca sürebiliyorum. Yaklaşık 1,5 yıldır bu branşı yapmaya çalışıyorum. Tenisin hayatıma girmesini bir milat olarak değerlendiriyorum. Hayatımı bu kadar olumlu etkileyen başka bir şey yok. Kısa vadede milli takıma girmeyi hedefliyorum. Milli takım formasıyla ülkeme başarılar kazandırmayı hedefliyorum."

"Milli takım seviyesinde bir sporcu haline geldi"

Antrenör Ahmet Otman da sporcusu Çiğdem’i ilk gördüğünde tenis sporuna uygun olduğunu fark ettiğini söyledi.

Çiğdem Sayın'la sıkı bir çalışma periyoduna girdiklerini ifade eden Otman, "Performansını artırma, müsabakalar katılma gibi çalışmalara hızlıca başladık. Çalışmalar ve sporcumuzun özverisiyle çok iyi bir yol katederek, milli takım seviyesinde bir sporcu haline geldi. İlk hedefimiz milli takıma girerek, kalıcı olması. Ayrıca Avrupa, dünya ve benzeri turnuvalarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmesi hedeflerimiz arasında." diye konuştu.

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