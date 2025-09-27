Dolar
logo
Yaşam, insana dair

Adana'da görevli imam Down sendromlu Yavuz'un umre hayalini gerçeğe dönüştürdü

Adana'nın Feke ilçesinde imam hatip Muhammed Doğaç, kutsal toprakları görmek isteyen Down sendromlu Savaş Yavuz'u umreye götürdü.

Fatih Azgın  | 27.09.2025 - Güncelleme : 27.09.2025
Adana'da görevli imam Down sendromlu Yavuz'un umre hayalini gerçeğe dönüştürdü

Adana

Akoluk Mahallesi'ndeki Akoluk Camisi'nde görevli Doğaç, cemaatte yer alan Down sendromlu Savaş Yavuz'un (35) umreye gitmek istediğini öğrendi.

Doğaç, gerekli işlemleri tamamladıktan sonra Yavuz ile kutsal topraklara gitti.

Umre yolculuğunu tamamlayan Doğaç ve Yavuz, ilçeye döndü.

İmam hatip Muhammed Doğaç, organizasyon dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı ile Hac ve Umre Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.

