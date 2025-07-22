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Teknoloji, Savunma sanayisi, IDEF 2025

MSB ile Vietnam Savunma Bakanlığı arasında savunma işbirliği protokolü imzalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı arasında savunma işbirliği protokolü imzalandı.

Firdevs Bulut Kartal  | 22.07.2025 - Güncelleme : 22.07.2025
MSB ile Vietnam Savunma Bakanlığı arasında savunma işbirliği protokolü imzalandı Fotoğraf: Ağıt Erdi Ulukaya/AA

Ankara

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor.

Fuar kapsamında gerçekleştirilen işbirliği protokolü imza töreninde konuşan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, "Vietnam Savunma Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığımız arasındaki bu savunma ve güvenlik işbirliğinin birçok birlikte daha ileriye dönük projeler ve işbirlikleri geliştirmemize hazırlık olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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Türkiye olarak Vietnam'ın hava, kara, deniz platformlarına, tüm savunma sanayisi şirketleri ve MSB ile tam destek vereceklerini belirten Heybet, şunları kaydetti:

"IDEF 2025 Fuarında Vietnam savunma bakan yardımcımızı, büyükelçisini ve değerli heyetini ağırlamaktan gurur duyuyoruz. İnşallah burada çok faydalı görüşmeler yapar ve anlaşmalar imzalarız. Her zaman başımızın üstünde yerleri var, bekleriz."

Vietnam Savunma Bakan Yardımcısı Korgeneral Hoang Xuan Chien ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şu an Vietnam ile Türkiye arasında tarihi bir an yaşıyoruz. Savunma işbirliğimizi imzalamış bulunuyoruz. Bundan sonra daha birçok konuda işbirliğinin ve yeni açılan bir sayfanın tarihini yaşıyoruz. Fuarınızın başarılı bir şekilde devam etmesini diliyoruz. Türkiye ile müttefik olmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız."

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