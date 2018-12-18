İSTANBUL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen "Gazi Turgut Aslan" operasyonununda 118 muvazzaf asker tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütsel iletişim amacıyla ankesör-kontörlü sabit hatlardan iletişim kurdukları tespit edildiği gerekçesiyle gözaltına alınan 191 muvazzaf askerin işlemleri tamamlandı.

Soruşturmayı yürüten savcılık, aralarında etkin pişmanlıktan yararlanan 23 kişinin de bulunduğu 31 şüphelinin serbest bırakılmasına karar verdi.

Savcılık, aralarında subayların da bulunduğu 160 şüpheliyi, tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk etti.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden 118 muvazzaf askerin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, diğer 42 şüpheliyi ise etkin pişmanlık ihtimali ve örgütsel konumlarını dikkate alarak, yurt dışına çıkış yasağı ve her hafta en yakın karakola giderek imza atılması şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin soruşturmada, ankesörlü-kontörlü sabit hatlarla irtibat sağladığı gerekçesiyle 216 asker hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul merkezli 46 ilde düzenlenen ve 15 Temmuz darbe girişiminde başından vurularak gazi olan Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı Turgut Aslan'ın adı verilen operasyonda, 191 şüpheli yakalanmıştı. Şüphelilerden 25'i firari olarak aranıyor.

Muhabir: Muhammed Enes Can