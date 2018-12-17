KONYA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Mevlana Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış törenine vatandaşlara hitap etti.

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"Kazada sorumluluğu bulunanlardan hesap sorulacak"

Konya'ya toplam yatırım bedeli 1 milyar 464 milyon lira olan 99 kalem projenin toplu açılışını da bugün gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Geçen hafta hükümetin ikinci 100 günlük hedeflerini açıklandığını hatırlatan Erdoğan, bunlardan birisinin Konya Yüksek Hızlı Tren Garı'nın hizmete sunulması, diğerinin ise Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Meram Belediyesi arasındaki hafif raylı sistemin ihaleye çıkılması olduğunu anlattı.

Erdoğan, yeni gar binasının yakında hizmete gireceğine işaret ederek, "Ankara ve Konya arasındaki Yüksek Hızlı Tren yolculuğu inşallah bundan sonra daha konforlu ve rahat hale gelecektir. Bu vesileyle geçtiğimiz perşembe günü Ankara-Konya Yüksek Hızlı Treni'nin Ankara çıkışında ne yazık ki yaşadığı kazada hayatını kaybedenlere bir kez daha Rabbim'den rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aynı kazada yaralananlara Allah'tan şifa temenni ediyorum.

Kazayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor. Hiçbir istisna olmaksızın kazada sorumluluğu bulunanların tamamından yasalar içerisinde hesabının sorulacağından emin olunuz. Ayrıca bir daha benzer sıkıntıların yaşanmaması için gereken her türlü tedbir de alınacaktır."

"Teröristlerin gitmesi lazım"

Fırat'ın doğusuna yönelik harekat hazırlığına ilişkin ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüklerini ifade eden Erdoğan, "Trump ile konuştuk, Fırat'ın doğusundan bu teröristlerin gitmesi lazım. Eğer gitmezse o zaman biz göndereceğiz. Çünkü bizi rahatsız ediyorlar." dedi.

"Hedeflerimize yürümekten vazgeçmiyoruz"

Türkiye'nin, hedeflerine emin adımlarla yürüdüğüne işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ne yaparlarsa yapsınlar, biz hedeflerimize doğru yürümekten vazgeçmedik, vazgeçmiyoruz. Ülkemizin bu kararlı ve vakur tavrını gördükçe kudurduklarını biliyoruz."

"Trump olumlu cevap verdi"

Erdoğan, sözlerinin şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz hafta Fırat'ın doğusuna askeri operasyona başlayacağımızı resmen ilan ettik. Yaptık mı? Yaptık. Sayın Trump ile de bunları görüştük. Kendileri de olumlu cevapları verdiler. Şimdi bunların da takipçisiyiz. Bölgedeki son terörist etkisiz hale gelene kadar Suriye topraklarını karış karış tarayacağız. Yaklaşık 500 kilometrelik sınır hattı boyunca, özellikle de ABD askerlerine asla zarar vermeyecek şekilde kendi planlamamıza uygun yerlerden Suriye topraklarındaki operasyonlarımıza her an başlayabiliriz."

Muhabir: İlkay Güder