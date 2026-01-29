Dolar
Dünya

Zelenskiy'nin Kırım Daimi Temsilcisi Kuryshko'dan Ankara'nın, ülkesinin yeniden inşasındaki rolüne vurgu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Kırım Daimi Temsilcisi Olha Kuryshko, "(Türkiye-Ukrayna) Halihazırda süregelen askeri ve insani alandaki stratejik işbirliğimiz yeniden inşa alanında da büyük bir başarı sergileyecek." dedi.

Gökhan Çeliker  | 29.01.2026 - Güncelleme : 29.01.2026
Ankara

Ankara

Kuryshko, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nda (TEPAV) AA muhabirinin, Türkiye-Ukrayna ilişkileri ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin sorularını yanıtladı.

Türkiye ile Ukrayna'nın "stratejik partnerler" olduğunu kaydeden Kuryshko, "Türkiye tarafından ülkemize sağlanan bütün destek ve yardımlar için büyük şükran duyuyoruz." diye konuştu.

Kuryshko, Türkiye'nin öncülüğünde hayata geçirilen Karadeniz Tahıl Girişimi'ni anımsatarak, Ankara'ya, Ukrayna tahılının taşınması ve diğer birçok konudaki arabuluculuk faaliyetleri nedeniyle teşekkürlerini sundu.

Kırımlı siyasi mahkumların serbest bırakılmasına ilişkin çabalar ve savaş nedeniyle Türkiye topraklarında bulunan Ukrayna vatandaşlarına verilen desteği hatırlatan Kuryshko, "Şu konuda eminim ki, halihazırda süregelen askeri ve insani alandaki stratejik işbirliğimiz, yeniden inşa alanında da büyük bir başarı sergileyecek." ifadesini kullandı.

Kuryshko, savaşın bitmesinin ardından Türkiye'nin sahip olduğu "büyük deneyimin" özellikle yeniden inşa sürecinin düzenlenmesi ve organizasyon hususunda Ukrayna için faydalı olabileceği mesajını verdi.

Türkiye ile Ukrayna'nın Karadeniz'deki işbirliğine yönelik Kuryshko, "Karadeniz'in temizlenmesi ve yeniden güvenli bir deniz haline getirilmesi noktasında da Türkiye'nin payının çok büyük olacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Kuryshko, bunun Karadeniz'in mayından temizlenmesini de kapsayacağı değerlendirmesini yaparak, "2014'ten itibaren Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ilişkin kabul edilen farklı uluslararası kararlara Türkiye sürekli bir şekilde destek vermektedir. Kırım Yarımadası'nın işgali ve yasa dışı ilhak girişimine ilişkin eleştirilerini de kamuoyuna açık bir şekilde sürekli dile getirmekte." dedi.

Devam eden müzakerelerde Kırım konusu

Kuryshko, Kırım'ın statüsünün Ukrayna'nın "iç meselesi" olduğunu vurgulayarak, buna ilişkin ülke içerisinde "bütün tutuma" sahip olduklarını kaydetti.

"Kırım'ın veya Ukrayna'nın başka bir toprağının" statüsünün anayasa tarafından belirleneceğini dile getiren Kuryshko, bunun Ukrayna vatandaşlarının söz hakkı sahibi olduğu bir konu olduğunu ifade etti.

Devam eden Rusya-Ukrayna müzakerelerinde Kırım meselesinin yerine ilişkin Kuryshko, Zelenskiy'nin "Ukrayna'nın geçici olarak işgal altında olan topraklara ilişkin tutumunu yinelediğini" bildirdi.

Kuryshko, "Bizler kendi toprağımızı kurtarmak için savaşıyoruz. Bizler kendi vatandaşlarımızı korumak için mücadele veriyoruz." diyerek, Ukrayna liderinin konuşmalarında "geçici olarak işgal altında bulunan topraklara atıf yaparken" Kırım'ı da içerecek tanımlamalar yaptığını anımsattı.

Ukrayna devlet politikalarının Kırım dahil topraklarına yoğunlaştığının altını çizen Kuryshko, 2026'da 2 adet Uluslararası Kırım Platformu Zirvesi düzenlemeyi planladıklarını bildirdi.

