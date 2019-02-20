ANKARA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altındağ Karapürçek Köroğlu Parkı'da düzenlenen toplu açılış töreninde vatandaşlara hitap etti.

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Altındağ'ın, Ankara'nın en kadim ve en köklü semtlerine ev sahipliği yaptığını belirten Erdoğan, "Ankaramızın manevi muhafızı Hacı Bayram Veli Hazretleri, Şeyh Taceddin Hazretleri, Şeyh İzzettin Hazretleri, Melike Hatun gibi gönül insanları burada, Altındağ'da yatıyor. Örnek hayatlarıyla, hikmetli sözleri ve geriye bıraktığı eserleriyle Ankara'ya İslam mührünü vuran tüm hak aşıklarını rahmetle yad ediyorum. Rabbim bize o güzel insanların miraslarına sahip çıkmayı nasip eylesin. Bizleri onların yolundan ayırmasın." ifadelerini kullandı.

Açılış törenindeki katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultan İkinci Murad'ın torunlarından Karacabey'in türbesinin Altındağ'da, Hacettepe Hastanesi içerisinde bulunduğunu anımsattı.

Şiirleri İslam öncesi dönemde Kabe'nin duvarlarına asılan 7 şairden biri olan İmru'l Kays'ın mezarının da Altındağ'da olduğunu aktaran Erdoğan, "Altındağ'da bulunan Ankara Kalesi zaten şehrin sembollerindendir. Altındağ, sadece tarihin ve kültürün değil Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ev sahipliği yapmasıyla aynı zamanda milli iradenin merkezidir. Altındağ, tüm renkleri ve tüm güzellikleriyle Ankara'nın bağrındaki Anadolu'dur." diye konuştu.

Altındağ'ın, kuruluşundan itibaren AK Parti'ye verdiği destekle vesayet karşısında demokrasinin de kalesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Millete hizmete koyulduğumuzdan beri Altındağ'ı, Altındağ'ın cesur, gayretli ve fedakar insanlarını hep yanımızda bulduk. Bizi yalnız koymadınız. Şu ana girdiğimiz 14 seçimin tamamında, siz Altındağlı kardeşlerimizin çok güçlü desteğini aldık. Partimizi kurup ülkemiz için hizmet yolculuğuna başladığımızda Altındağ yüzde 50 ile 'Adalet ve Kalkınma' dedi. Vesayet odaklarının tüm güçleriyle üzerimize abandığı 2004'te Altındağ, 64,5 ile 'Demokrasi' dedi. Eski Türkiye heveslilerinin özellikle saldırdığı 2009'da Altındağ, yüzde 57,3 ile 'Milli irade' dedi. İhanet çetesinin saldırılarının yoğunlaştığı 30 Mart 2014'te Altındağ bu defa yüzde 64 ile yine hizmet siyasetini, eser siyasetini seçti. Tarihimizin ilk doğrudan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Altındağ, yüzde 65,5 gibi rekor bir oy oranıyla şahsımı Cumhurbaşkanlığı makamına taşıdı.16 Nisan halk oylamasında Altındağ, yüzde 63,3 ile 'Kalıcı istikrar, büyük ve güçlü Türkiye' dedi. Son olarak 24 Haziran'da Altındağ bir kez daha partimize ve Cumhur İttifakı'na rekor düzeyde oy oranıyla sahip çıktı. Yüzde 66 ile şahsımı ikinci kez Cumhurbaşkanlığına layık gördünüz."

Altındağ'ın güçlü duruşu

Altındağlıların güçlü duruşuyla, sadece Altındağ ya da Ankara'nın gelişmesine katkı sunmakla kalmadığına işaret eden Erdoğan, "Aynı zamanda Türkiye'nin son 17 senede siyasette, ekonomide, eğitimde, sağlıkta ve ulaşımda yazdığı destanlarda pay sahibi oldunuz, ülkemizin yolunu açtınız." diye konuştu.

Vefa ve kadirşinaslıkları için Altındağlılara teşekkür eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kardeşinize sahip çıktığınız için büyük Türkiye yolculuğunda bizlere yol arkadaşlığı yaptığınız için Rabbim hepinizden razı olsun. Rabbim kardeşliğimizi, muhabbetimizi, yol arkadaşlığımızı daim eylesin. İnşallah 31 Mart akşamında, bu başarılarımıza bir yenisini ekleyeceğiz. Tıpkı son 14 seçimde olduğu gibi biz yine Altındağlı kardeşlerimizden rekor bekliyoruz. Sizlerden bir kez daha iradenize, geleceğinize, ülkemizin beka mücadelesine sahip çıkmanızı bekliyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışa katılanlara yönelttiği "Altındağ, 31 Mart'ta ülkene sahip çıkıyor musun? Altındağ, 31 Mart'ta sandığı, demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkıyor musun? Altındağ, 31 Mart'ta istiklaline ve istikbaline sahip çıkıyor musun? Altındağ, 31 Mart'ta, tevazu, samimiyet ve gayretle 'memleket işi gönül işi' diyor musun? Altındağ, 31 Mart'ta gönül belediyeciliğine 'Evet' diyor musun? Altındağ, 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'na 'Evet' diyor musun?" sorulara, "Evet" yanıtını aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "31 Mart inşallah Türkiye için aziz milletimiz için Altındağ için hayırlara vesile olsun. 31 Mart, Gazze için Filistin için Suriye, Irak, Arakan, Türkistan için coğrafyamızın tüm mazlum halkları için dünyaya verilmiş gür bir mesaj olsun. 31 Mart, DEAŞ ve PKK gibi proje terör örgütleri üzerinden ülkemizin bekasına kastedenlere indirilmiş ağır bir darbe olacaktır." dedi.

"31 Mart'ta Allah'ın izniyle sandıklarda Osmanlı tokadını vuracağız"

Erdoğan, siyasetin gündemini yakından takip eden vatandaşların hangi adayın ne dediğini, kimin kimlerle yol yürüdüğünü, kol kola girdiğini gördüğünü söyledi.

Her partinin kendi önceliklerine ve hassasiyetlerine göre bir gündeminin olduğunu belirten Erdoğan, "İşte CHP'yi görüyorsunuz. Talimat nereden geliyor? Kandil'den geliyor. Açık ve net ne söylüyorlar; CHP, terör örgütünün desteklediği HDP, öbür tarafta adı İYİ Parti olan parti, yanında Saadet. Dörtlü çete... 'Siz Güneydoğu'da, Doğu'da beraber olacaksınız' diyorlar. Kandil diyor. 'Batıda da AK Parti'yi, Erdoğan'ı çökertmek için bazı yerlerde gerekirse HDP olarak seçime girmeyeceksiniz, aday göstermeyeceksiniz. Bazı yerlerde CHP'yi, bazı yerlerde İYİ Parti'yi destekleyeceksiniz' diyorlar. Mesele AK Parti'yi sandıklarda mağlup etmek." diye konuştu.

Millete, halka inandığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bizler, bu terör örgütlerinin dayanışma halinde olduğu bu seçimlerde, 31 Mart'ta Allah'ın izniyle sandıklarda bunlara en güzel Osmanlı tokadını vuracağız. Buna hazır mıyız? Milli iradenin egemenliğine hazır mıyız? Bunu sandıklarda göstereceğiz. Öyleyse durmak yok. Ana kademe, kadın kollarımız çok koşturacağız. Gençler, gençlerle münasebetlerimizi çok geliştireceğiz ve bu seçimde Cumhur İttifakı olarak AK Parti-MHP beraber, omuz omuza, yoğun bir çalışmanın içerisinde olacağız ve oylarımızı bir defa konsolide etmemiz lazım. AK Parti kendi içinde oy zaiyatına gitmemeli, MHP kendi içinde oy zaiyatına gitmemeli. Oylarımız konsolide olmalı, Cumhur İttifakı olarak da sandığa yansımalı."

Erdoğan, Etimesgut belediye başkan adaylarının MHP'den olduğunu anımsatarak, burada da aynı şekilde dayanışmayı ortaya koyacaklarını ifade etti.

"Gündemlerinde fırsatçılara sahip çıkmak var"

Bu şekilde, bu çalışmalarla 31 Mart akşamı Cumhur İttifakı'nın zaferiyle bu işin noktalanacağını dile getiren Erdoğan şöyle konuştu:

"Bizim aramızda azami müştereklerimiz var. Soruyorum, CHP ile HDP'nin arasında azami müşterekler olabilir, fakat İYİ Parti ile olabilir mi? Yok, asgarisini bile bulamazsınız. Hele hele Saadet ile hiç mi hiç olamaz ama bak gelebiliyorlar. Neye karşı geliyorlar? AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı'na karşı. Şimdi sizlerin kimin gündeminde nelerin olduğuna özellikle dikkat etmenizi rica ediyorum. Bizim gündemimizde hizmet var, eser var, gönüller kazanmak var. Bizim gündemimizde Türkiye'yi ve şehirlerimizi hayalleri ve hedefleriyle buluşturmak, ülkemizi ekonomide, ticarette, istihdamda, tarımda, savunma sanayinde çok daha ileri seviyelere taşımak, milletimizin lokmasına musallat olan fırsatçılara ders vermek, domates, patlıcan, biber fiyatlarını şişirerek insanımızın rızkına kastedenlere mani olmak, Suriye'de güvenlik bölgeleri kurarak mültecilerin geri dönüşlerini sağlamak var. Nitekim şu an itibariyle 310 bin mülteci evlerine, topraklarına döndü. Bizim gündemimizde Irak ve Suriye'deki terör bataklıklarını kurutmak var. Bizim gündemimizde Doğu Akdeniz'de bulunan enerji kaynakları üzerindeki haklarımızı korumak var. Bizim gündemimizde enerji yatırımlarıyla cari açığımızı kapatmak, ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtarmak var."

"Peki CHP'nin ve zillet ittifakının gündeminde ne var" diye soran Erdoğan, onların gündeminde bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarına yoldaşlık etmenin, Türkiye'nin ayağına çelme takmaya çalışanlara payandalık yapmanın, milletin rızkını, lokmasını gasbeden fırsatçılara sahip çıkmanın, sadece kendi küçük hesaplarının, koltuk kavgalarının olduğunu söyledi.

"Biz yola devam ediyoruz."

Kendileri her alanda Türkiye'nin bağımsızlığı için çalışırken, CHP ve şürekasının Türkiye'nin geleceğine pusu kurmanın peşinde olduğunu ifade eden Erdoğan şunları kaydetti:

"Biz ihya etmenin, inşa etmenin, yeni eserler, projelerle ülkemizi kalkındırmanın mücadelesini verirken, CHP her zamanki gibi yıkmanın, yasaklamanın, engellemenin peşinde. Marmaray'dan Avrasya Tüneli'ne, İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'daki projelerimize kadar son 17 yılda attığımız her adımda, hayata geçirdiğimiz her reformda CHP zihniyetini karşımızda bulduk. Terörle mücadelemize destek olmak yerine gittiler bölücü terör örgütünün Suriye kolunun yurt dışında avukatlığına soyundular. Zeytin Dalı Harekatımız öncesinde güvenlik güçlerimizin moralini bozmak için günlerce kara propaganda yaptılar. Gezi olaylarında ağaç bahanesiyle sokakları yakıp yıkan bunladı. Belediye otobüslelerini ateşe veren bu vandallara sahip çıktılar. 17-25 Aralık girişiminde demokrasinin yanında saf tutmak yerine gittiler grup kürsülerini FETÖ'nün montajlarına, şantaj kasetlerine kiraya verdiler. 'Basın özgürlüğü' diyerek FETÖ'nün paçavraları önünde gece sabahlara kadar nöbet tuttular. 15 Temmuz gecesi milletle darbeye direnmek yerine FETÖ'cü alçaklarla anlaşıp tankların arasından kaçmayı seçtiler. Gece 01.15, damadım, torunlarım, kızım, eşim biz Atatürk Havalimanı'na iniyoruz, tüm milletimiz orada ve öğreniyorum ki 23.15'te Beyefendi gelmiş, anlaşmalı olan FETÖ'cülerle görüşmesini yapıp tankların arasından Bakırköy Belediyesi'ne gitmiş. F-16'lar bomba yağdırırken, üzerimizden uçup giderken o da Bakırköy Belediyesi'nde kahvesini yudumluyordu. 'Haberim olsa ben de gelirim' diye daha sonra söylüyor."

Erdoğan, 7 Ağustos'ta Yenikapı'da yeni bir ruh inşasına çalışırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cuma akşamına kadar hep "hayır" dediğini hatırlatarak, "Cuma akşamı son anda geleceğini bildirdi. Baskılara dayanamadı, geldi. Ve Yenikapı ruhuyla biz orada buluştuk. Orada milyonlar vardı. Bir müddet sesini çıkarmadı. Bir müddet sonra 'Bizim için Yenikapı ruhu bitmiştir' dedi. Niye? Çünkü bunların ruhunda birlik, beraberlik, vatanseverlik, milliyetperverlik yok ama biz o gün Cumhur İttifakı'nın temellerini attık ve yola devam ediyoruz." dedi.

"Doğu Akdeniz'deki petrol arama faaliyetlerimizi durdurmayacağız"

"Rumlar ve kimi CHP milletvekilleri istemiyor diye Doğu Akdeniz'deki petrol arama faaliyetlerimizi durdurmayacağız." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biz, CHP rahatsız oluyor diye ülkemizin ve Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimizin enerji kaynakları üzerindeki haklarını savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Çalışmalarımızı sonuna kadar devam ettirerek inşallah milletimize, hasretle beklediği müjdeli haberleri de vereceğiz."

"Bilkent ve Etlik şehir hastaneleri 14 Mart'ta açılacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilkent ve Etlik şehir hastanelerini 14 Mart'ta hizmete açacaklarını bildirdi.

Muhabir: Zafer Fatih Beyaz, Mehmet Tosun